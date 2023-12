Venezia parola a Tucker: “Io idolo dei bambini? E’ il motivo per cui giochiamo a pallacanestro”

By

Botta e risposta con Rayjon Tucker a margine della conferenza stampa in vista della trasferta orogranata a Sassari.

DIFFERRENZE DI RISULTATI LBA ED EUROCUP

In Europa le assenze non ci hanno aiutato. Ci è sempre mancato un cambio per Tessitori e l’EuroCup è dura, specie il nostro girone. Però abbiamo sempre dato il massimo.

IN POCHI MESI LEADER

La Serie A è un buon campionato, ogni squadra può battere chiunque. Essere in alto impone maggiore concentrazione perchè tutti vorranno batterci. Quanto faccio in campo rispecchia la mia personalità, voglio vincere e aiutare la mia squadra. Sono competitivo e positivo, amo il basket e divertirmi. Mi aspettavo di avere un impatto del genere, ma non era scritto da nessuna parte che sarebbe successo.

LA SCHIACCIATA CONTRO BRESCIA

E’ probabilmente una delle più belle della mia carriera, ma mi piace molto anche quella fatta a Treviso contro Camara.

IDOLO E MODELLO PER I PIU’ PICCOLI

Uno dei motivi per ui giochiamo a basket è lasciare un’eredità ed essere fonte di ispirazione per bambini e generazioni future. Mi riempie di gioia sapere di piacere ai bambini. Sono cresciuto con un fratello minore, Tevin che oggi ha 18 anni. Fin da piccolo dovevo dare esempio di come ci si comporta dentro e fuori dal campo.

ISPIRAZIONE

Sarebbe facile dire Michael Jordan, ma sono cresciuto guardando Kobe Bryant, Tracy McGrady (che ha anche condiviso la mia schiacciata contro Brescia), Russell Westbrook e LeBron Jamaes.