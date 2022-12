Venezia – Sassari, l’analisi dal campo del giorno dopo

By

Tanto rumore hanno fatto le dichiarazioni del duo Bucchi e Sardara, abbiamo deciso cosi di fare un po’ di chiarezza.

Lo sfogo del duo Bucchi – Sardara da cosa è stato scaturito?

Il fatto di cui si lamenta Bucchi è avvenuto con meno di 1 minuto da giocare e Venezia sul +7 e con palla in mano.

Sostanzialmente è stato fischiato un fallo di Robinson su Watt indicando due tiri liberi. Gli arbitri sono andati quindi a rivedere se si trattasse però di un fallo antisportivo o normale.

Trattandosi alla fine di un fallo normale hanno dapprima indicato la rimessa a favore di Venezia salvo poi tornare sulla decisione iniziale presa e dare i due tiri liberi a Watt.

Da qui l’inizio delle proteste veementi della panchina di Sassari con prima il tecnico a Bucchi e subito, in rapida successione l’espulsione del coach. Tutto questo ha scaturito i 3 tiri liberi in aggiunta ai 2 per il fallo su Watt.

Tecnicamente è tutto corretto, ricordiamo anche un tecnico già assegnato nel primo tempo a Sardara, sinonimo che la panchina era già nervosa.

Nella pallacanestro non si sa mai, ma ci sentiamo di dire che quanto successo non ha sicuramente condizionato il risultato della partita.

Lamonica sta facendo un grandissimo lavoro, come sottolineato da Sardara, ma come gli arbitri vanno aiutati sul campo, ma allo stesso tempo vale lo stesso per quanto detto/fatto fuori dal campo.

La situazione non è semplice e la classe arbitrale sta cercando di crescere ed il movimento stesso deve aiutare il processo e non soffermarsi sugli errori che per carità ci possono essere, anzi ci sono sempre stati, ma fanno parte del gioco.

Ieri è stata una bella partita, con tanto pubblico e sportività da ambo le parti, in un clima di festa che questo sport merita.

