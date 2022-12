Venezia – Sassari, parola a Spissu: “Personalmente è stata una partita molto emotiva. Una vittoria importante con vista Final Eight”

Il play azzurro ha commentato così nl post partita le sue emozioni nel ritrovare la Dinamo Sassari

“Non è stata una partita facile, poi personalmente è stata una partita molto emotiva, sapete tutti i trascorsi che ho avuto a casa mia. Abbiamo fatto una bella gara, soprattutto a rimbalzo offensivo, li abbiamo caricati di falli, con un bel break alla fine dell’ultimo quarto. Siamo riusciti a tenerli distanti, sono due punti importanti, è una vittoria che ci permette di mettere un piede alle Final Eight di Coppa Italia. Abbiamo portato a casa tanti rimbalzi, è la prima partita in cui ci riusciamo con questa continuità, dobbiamo continuare così”.

Hai ritrovato Sassari a quattro anni dal tuo addio:

“E’ stata particolare ma sicuramente lo sarà ancora di più quando andremo a giocare a Sassari. Non ci penso ancora”.

Sei assist a referto?

“Sono contento per la vittoria prima di tutto, era importante vincere nel nostro percorso verso le Final Eight, che non è un traguardo ancora sicuro. Sono contento della prestazione”.

Ora c’è tempo per rifiatare:

“Una settimana piena di lavoro quest’anno non l’abbiamo mai avuta. Dobbiamo riposarci perché con Sassari abbiamo speso tanto, poi avremo qualche giorno per preparare la prossima partita. Non abbiamo ancora mai fatto quattro vittorie di fila, vogliamo dare un bel segnale al campionato. Delle volte siamo stati altalenanti, dobbiamo dare un segnale che ci siamo anche noi”.

Come ti trovi scambiandoti nel ruolo di play?

“Penso che i risultati si siano visti in campo, siamo giocatori che si possono interscambiare il ruolo, altruisti, mi è piaciuto in passato fare il play. Continuerò così, De Raffaele ci dà fiducia e sono contento”.

Come hai visto la Dinamo?

“La partita è stata dispendiosa, Sassari veniva da un bel filotto, erano carichi, non era facile giocare contro di loro. Sono sempre partite con scintille, ho visto bene la Dinamo, non hanno mai mollato e non sarò tifoso della Dinamo solo in due partite all’anno”.