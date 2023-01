[VIDEO] Donovan Mitchell nella storia. Doppia doppia con 71 punti e 11 assist

By

Una delle migliori prestazioni individuali di sempre. Ha la pesante etichetta che entra di diritto nella storia della NBA la partita che Donovan Mitchell ha giocato contro i Chicago Bulls. Nella vittoria dopo un tempo supplementare dei Cavs (145-134) c’è un box score incredibile dell’ex Utah Jazz. Mitchell chiude la partita con 71 punti e 11 assist, 22/34 dal campo, 7/15 da tre, 20/25 ai liberi. Nella sua gara c’è anche il canestro che ha mandato le due squadre all’overtime con Chicago avanti 128-130 a 3″ dalla fine e Mitchell che sbaglia appositamente il secondo libero catturando però il rimbalzo e realizzando al volo il tiro della parità. Nell’overtime non si è certo fermato segnando altri 13 punti che lo fanno entrare nella storia della Lega.



Questa prestazione porta Donovan Mitchell ad essere il primo giocatore a segnare una doppia doppia da 70 punti e 10 assist. E’ la terza partita del secolo con una giocatore che varca la soglia dei 70 punti dopo Kobe Bryant (81 punti nel 2006) e Devin Booker (70 nel 2017), il quinto dai tempi di Wilt Chamberlain. I 71 di Mitchell vanno a inserirsi all’ottavo posto nella classifica di più punti realizzati da un giocatore in una partita, affiancando Elgin Baylor (nel 1960) e David Robinson (1994). Mitchell fa registrare anche il record per un giocatore dei Cavs.