Nigel Hayes-Davis of Fenerbahçe Beko Istanbul with an HISTORICAL NIGHT in Istanbul in EuroLeague:



MOST POINTS IN EUROLEAGUE HISTORY BY A PLAYER



50 POINTS

9/11 From 2.

9/16 From 3.

46 PIR.



WOW.#FenerbahceBeko #Fenerbahçe #Fenerbahce #Istanbul #EuroLeague #Record #HayesDavis pic.twitter.com/L7WZ0bWuhc