Gabriele Procida è stato autore della sua miglior prestazione in carriera in EuroLega. L’italiano, nella sconfitta dell’Alba Berlino contro AS Monaco, ha fatto registrare 16 punti (4 su 4 da 2 punti, 2 su 5 da 3 punti, 2 su 2 ai tiri liberi) in 18 minuti di gioco.

Procida è uscito per 5 falli ed è partito nel quintetto titolare.