Virtus Bologna – Milano: la presentazione con Banchi e Pajola

Virtus Segafredo Bologna vs EA7 Emporio Armani Milano. Palla a due domani, martedì 14 novembre, ore 20.30 Virtus Segafredo Arena (Bologna).

Diretta: Sky Sport, DAZN, Euroleague.TV e Nettuno Bologna Uno.

Arbitri: CARLOS PERUGA, ARTURAS SUKYS, JORDI ALIAGA.

Indisponibili: Achille Polonara e Jordan Mickey per una distorsione alla caviglia destra riportata nel corso della gara di Campionato sabato 11 novembre contro la Nutribullet Treviso. Il giocatore ha già iniziato il suo percorso di recupero e verrà rivalutato in 2-3 settimane.

Biglietti disponibili qui. La biglietteria di P.zza della Costituzione sarà aperta domani, martedì 14 novembre, dalle ore 18.30.

Le parole di Coach Banchi: “Questo primo derby italiano di Eurolega ci oppone ad una squadra che ha forse vissuto un inizio al di sotto delle attese ma capace nell’ultimo turno di centrare una larga vittoria contro Valencia, una delle rivelazioni di inizio stagione. Risponderemo alle assenze di Polonara e Mickey con quintetti non convenzionali pur trovandoci di fronte una squadra, come Milano, abituata a cavalcare allineamenti con giocatori come Shields, Mirotic, Melli, Poythress capaci di sfruttare vantaggi fisici sui pari ruolo avversari. Il compito sarà di gestire questo ciclo di gare durissime con un forte senso d’urgenza, mostrandoci orgogliosi e combattivi così da sopperire alle assenze con lo sforzo di ognuno, a cominciare dai nostri tifosi che sono certo cercheranno di sostenerci incessantemente per centrare l’impresa di ottenere un altro preziosissimo successo, pur in una condizione di tale emergenza.”

Le dichiarazioni di Pajola nel pregara: “Milano è sempre una squadra pericolosa, indipendentemente dalla sconfitta o dalla vittoria. E’ una squadra ben attrezzata e molto forte. Non hanno iniziato come volevano, ma sappiamo che verranno qui per giocare la loro partita. Noi dovremo cercare di sfruttare il calore ed il tifo del nostro pubblico per mettere in campo la massima energia possibile.”

virtus.it