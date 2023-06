Virtus Segafredo Bologna: si continua con Coach Sergio Scariolo. Nuovo socio pronto ad entrare in società

By

La Virtus Bologna e Sergio Scariolo hanno deciso di continuare insieme.

Le due parti si sono sedute a tavolino e hanno deciso di continuare a lavorare insieme e iniziando fin da subito a costruire la nuova squadra. Oggi alle 12 ci sarà un’importante conferenza stampa dove non sarà solo l’occasione per annunciare il rinnovo di Coach Scariolo ma anche per rivelare una novità societaria.

La Virtus e Segafredo sono pronte ad accogliere un nuovo socio che darà man forte a Patron Zanetti per la costruzione della squadra in vista della prossima stagione di LBA ed EuroLeague.