Volksbank Reyer School Cup 2023 – Trionfo mediatico e sociale, ecco i numeri

Un successo che parte da lontano e che ha alla base programmazione, organizzazione, ma sopratutto tanta passione. La Volksbank Reyer School Cup 2023 resterà per sempre nella memoria di tutti coloro che hanno partecipato a partire dai 40.000 studenti, professori e dirigenti dei 48 istituti rappresentanti la Città Metropolitana di Venezia e le provincie di Padova, Treviso e Belluno.

Un torneo che grazie alla sua essenza legata al sociale, dunque non solo sportiva, ha saputo unire, favorendo legami ed amicizia tra i giovani e senso di appartenenza degli studenti verso la propria scuola ed il torneo stesso. Dietro la Volksbank Reyer School Cup e il suo successo c’è tanto lavoro che coinvolge il team marketing orogranata da settembre a maggio. Sveglie all’alba, chat Whatsapp e telefoni attivi 24 ore su 24 per comunicare costantemente con professori, responsabili della comunicazione degli istituti e capi tifosi, affinché nulla venga lasciato al caso.

Il successo del torneo parte proprio dalla passione messa in campo dal team del “dietro le quinte” e dal gioco di squadra tra i diversi attori. Questa chimica di squadra oliata con il prezioso lavoro dei professori si traduce in senso di responsabilità trasferito agli studenti che diventando protagonisti del torneo danno spazio alla propria creatività e al proprio entusiasmo.

Dunque, ancora una volta, grazie a tutti coloro che hanno collaborato e reso questa edizione speciale ed indimenticabile, 40.000 volte, grazie!

I numeri social della Volksbank Reyer School Cup sono straordinari ed impressionanti. Non c’è bisogno di commentarli, perché parlano da soli:

3.500.000 impressions, visualizzazioni complessive dei post e delle storie,

1.000.000 di visualizzazioni dei reel di Instagram,

450.000 visualizzazioni video RSC sul profilo ufficiale Tik Tok della Reyer Venezia,

340.000 visualizzazioni dei reel del TGR Veneto,

250.000 visualizzazioni sui profili OvertimeEur,

200.000 account raggiunti dal profilo Instagram ufficiale @reyerschoolcup,

125.000 visualizzazioni video sui profili Instagram e Tik Tok di Niko&Teo,

120.000 mi piace su profilo Instagram ufficiale @reyerschoolcup,

60.000 visualizzazioni video realizzati da Lega Basket su Instagram e Tik Tok,

40.000 mi piace sui video RSC presenti sul profilo ufficiale Tik Tok della Reyer Venezia,

10.000 visualizzazioni per i video RSC sul canale Youtube ufficiale della Reyer Venezia

8200 visualizzazioni della diretta delle Final Four sul canale Youtube ufficiale della Reyer Venezia,

4.000 follower del profilo Instagram ufficiale @reyerschoolcup, raddoppiati dall’inizio della stagione.

Oltre ai social ufficiali della Volksbank Reyer School Cup durante tutto l’arco della manifestazione sono stati attivi i profili degli istituti che contano complessivamente oltre 10.000 follower, soprattutto su Instagram, ma anche su Tik Tok.

Dagli studenti sono stati prodotti e pubblicati sui social oltre 150 video tra cui i video dedicati al premio del TGR Veneto, vinto dal Duca degli Abruzzi di Padova con il servizio dedicato andato in onda su Buongiorno Regione di lunedì 17 aprile.

Il TGR Veneto, in qualità di media partner, ha seguito sui social tutte le 16 tappe, oltre alle Final Four, e realizzato ben 6 servizi andati in onda sulle diverse edizioni televisive regionali.

Il servizio del TGR Veneto sulle Final Four

Il Gazzettino, media partner del torneo sin dalla prima edizione del 2014, ha a sua volta seguito tutte le tappe con pagine intere dedicate alla presentazione delle mattinate di gare, con le foto e i roster delle squadre, ed articoli di reportage delle stesse. Per le Final Four, inoltre, il Gazzettino ha realizzato uno speciale di due pagine, seguito da una pagina intera dedicata ai 4 migliori articoli dell’edizione 2023, incluso quello dei vincitori del premio del Liceo Montale di San Donà di Piave.

La Legabasket, inoltre, ha presenziato alle Final Four realizzando contenuti social, così come Riccardo Landi, in arte Zepolino, creator digitale del basket. Grazie al proprio successo, delle Final Four della Volksbank Reyer School Cup hanno parlato i principali siti web e community di riferimento della pallacanestro, locali, nazionali ed internazionali:

la Giornata Tipo, Italbasket, La Nuova Venezia, OvertimeEur, Sportando, Basketinside, Eurodevotion, Venezia Today, TeleVenezia e RaiNews.