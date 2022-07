Warriors interessati a…Kevin Durant

By

Avrebbe dell’incredibile e resta una pista comunque difficile, ma sembra che i Golden State Warriors proveranno a convincere i Nets per riportare Kevin Durant nella Baia. Lasciata nel 2019 da infortunato, ha deciso di unirsi con Irving a Brooklyn, ma qualche giorno fa ha chiesto di essere scambiato.

Durant avrebbe Phoenix Suns e Miami Heat in testa alla lista di possibili destinazioni, ma i Warriors proveranno ad inserirsi potendo mettere sul piatto un pacchetto di buoni giocatori (Poole, Wiseman, Moody o Kuminga) e scelte al draft. Nello scambio ci sarebbe bisogno di una terza squadra che si accollasse il contratto di Wiggins, in quanto non possono stare nello stesso roster due giocatori con la rookie scale extension (a Brooklyn l’altro ad avercela è Ben Simmons).

Difficilmente accadrà, ma nella NBA mai dire mai…