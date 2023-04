Washington Wizards, confermato coach Wes Unseld jr per la prossima stagione

Gli Washington Wizards sono eliminati dalla post-season per il secondo anno di fila (terzo se si conta il periodo pre – Unseld), ma per la dirigenza l’allenatore merita la conferma. Wes Unseld jr infatti resterà sulla panchina degli Wizards anche la prossima stagione, secondo quanto annunciato da Tommy Sheppard, President of basketball operations.

Wes Unseld Jr. will remain the Washington Wizards’ coach for the 2023-24 season, @TheAthletic has learned exclusively. Story:https://t.co/VbMAw0DbqE — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) April 5, 2023

Il figlio d’arte è sotto contratto anche per il 2024/25, a meno che non venga esonerato prima. Ha preso il posto di Scott Brooks nel 2021 e da allora la sua squadra ha un record del 43% di vittorie.

Per Washington sarà un’estate importante: prima il draft, con una scelta quasi sicuramente in top-10. Poi il mercato: Kuzma e Porzingis hanno player option per la prossima stagione e quindi potrebbero lasciare la squadra a zero e testare la free agency oppure firmare un’estensione contrattuale oppure esercitare l’opzione e diventare free agent tra un anno.