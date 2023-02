Zion Williamson salterà l’All-Star game per infortunio

Niente da fare, il rientro in campo di Zion Williamson non avverrà prima di qualche settimana.

L’ala dei Pelicans deve fare i conti con lo stiramento dei tendini di un ginocchio, che lo tiene fuori dai campi ormai da più di un mese; sembrava che potesse tornare in tempo per l’All-Star weekend, ma i medici hanno dichiarato che Williamson dovrà restare a bordo campo ancora per settimane.

Zion Williamson stava viaggiando a 26 punti di media con 7 rimbalzi e 4.6 assist, e verrà sostituito da Domantas Sabonis nel quintetto dell’All-Star game in programma per il prossimo fine settimana.