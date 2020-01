50 Tiri da tre consecutivi: il record parte da Reggio Calabria

Nuovo record italiano di tiri da tre in allenamento in arrivo da Reggio Calabria.

In Nba ci pensò Booker con 45 centri consecutivi.

Nel 2005 Steph Curry dimostrò ancora una volta, come se ce ne fosse bisogno, di essere un tiratore da tre micidiale.

La stella dei Warriors si era superata, realizzando 77 triple consecutive chiudendo la sessione di tiro con uno spaventoso 94/100.

Volete un record italiano? Ecco un primato tutto a marchio Calabria 100% ad origine controllata.

Il protagonista è Giovanni Rugolo.

E’ stato compagno di squadra di Manu Ginobili nella grande Viola.

E’ stato il capitano dell’ultima Viola in A2 unica con Paolo Moretti allenatore(attuale allenatore del progetto Trust in nero-arancio partito dalla C Silver), ha dominato in B da guardia tiratrice pura girando l’Italia, vinto scudetti Csi, tornei nazionali ed internazionali tre contro tre davanti agli occhi del Black Mamba Kobe Bryant all’interno di una carriera incredibile.

Oggi è l’esterno della Lumaka in C Silver, ha conseguito il patentino di allenatore nazionale, si diletta nel mondo nero-arancio delle ripartenze nei panni di Head Coach della Reghion ma non ha assolutamente smesso di far canestro.

Fino a qualche settimana fa condivideva il posto in squadra con Marco Laganà, sempre in C Silver, prima del decollo in A2 all’Orlandina del talento classe 1993 che sta dominando la cadetteria a suon di belle giocate e canestri.

In sintesi: Giovanni Rugolo realizza 50/51 in allenamento certificate da questo video.

Riuscite a fare di meglio?

