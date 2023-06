A Marino Spaccasassi il Premio “Fioretti”, Dirigente dell’anno 2022/23 in Serie B Old Wild West

Lega Nazionale Pallacanestro comunica l’assegnazione del titolo di Dirigente dell’anno in Serie B Old Wild West per la stagione sportiva 2022/2023, Premio “Gabriele Fioretti”, a Marino Spaccasassi, vice presidente e general manager della Elachem Nuova Pallacanestro Vigevano 1955, promossa in Serie A2 al termine della stagione.

Il premio viene assegnato nel ricordo di Gabriele Fioretti, general manager di Pallacanestro Biella e nel mondo della pallacanestro come giornalista e dirigente, scomparso nel novembre 2014 all’età di 39 anni.

Spaccasassi, nato nel 1966, ricopre il ruolo di general manager della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 dalla fondazione della Società, nell’estate 2013. Il sodalizio, partito dal campionato di Serie D, in dieci anni ha avuto una costante crescita, ottenendo quattro promozioni e riportando l’appassionata piazza di Vigevano nelle categorie principali del basket italiano. Nel 2014 arrivò la promozione in C Regionale, subito seguita l’anno successivo dal salto in C Gold; nel 2018 i gialloblù conquistarono l’ammissione in Serie B, per poi approdare in Serie A2 nell’attuale stagione, nelle Finali di Ferrara, facendo ritornare una squadra di Vigevano nel secondo campionato nazionale, a 13 anni di distanza.

Nel 2022/23 la Elachem ha disputato una stagione costantemente al vertice nel girone A della Serie B, in un’accesa e appassionante lotta con le due squadre livornesi, Libertas e Pielle: chiuso il girone di andata al primo posto, i gialloblù hanno poi conquistato l’accesso alla Final Four di Coppa Italia di Busto Arsizio, cedendo ad Orzinuovi al termine di una sfida equilibrata. A testimonianza dell’ottima prima parte di stagione dei lombardi, il premio “Betti” conquistato da Spaccasassi come miglior dirigente della Coppa Italia di Serie B.

Dopo il secondo posto finale in stagione regolare, nei playoff gli uomini di Paolo Piazza hanno eliminato San Vendemiano in tre gare, per poi ribaltare il fattore campo nel secondo turno contro la Libertas Livorno, accedendo quindi alle Finali promozione di Ferrara. Nella tre giorni della Giuseppe Bondi Arena la Elachem, seguita costantemente da un pubblico appassionato e caloroso, ha superato Orzinuovi nella prima gara di 12 punti, per poi cedere alla Luiss Roma al supplementare, dopo una gara a lungo controllata. Nell’ultima sfida contro la Real Sebastiani Rieti la Elachem ha ripreso la giusta via, ottenendo il successo e facendo esplodere l’entusiasmo dei tifosi al seguito, conquistando quindi la promozione in A2. Traguardo raggiunto nell’ultima stagione disputata dai gialloblù al PalaBasletta, storica casa del basket cittadino, che verrà ora demolito e ricostruito.

Il vicepresidente e general manager della Nuova Pallacanestro Vigevano 1955 riceverà il riconoscimento in occasione della presentazione della stagione LNP 2023/2024, nel prossimo mese di settembre.

—

L’albo d’oro del Premio “Gabriele Fioretti”, per il Dirigente dell’anno della Serie B:

2016/17 – Alessandro Muzio (Pallacanestro Orzinuovi)

2017/18 – Giacomo Rossi (Stella Azzurra Roma)

2018/19 – Luca Biganzoli (Urania Milano)

2019/20 – Non assegnato

2020/21 – Giulio Iozzelli (San Giobbe Basket Chiusi)

2021/22 – Davide Turci (Rinascita Basket Rimini)

2022/23 – Marino Spaccasassi (Nuova Pallacanestro Vigevano 1955)

Immagine di copertina LNP Foto/Ciamillo-Castoria/Bianca Costantini

AREA COMUNICAZIONE LNP