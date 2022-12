A2 – Udine sale in cattedra nella ripresa e sbanca Mantova

In una serata tra luci ed ombre, la spunta la formazione friulana allenata da coach Massimo Riga della WAPU Delser Udine, dopo che MantovAgricoltura si è trovata in diverse occasioni in vantaggio senza però riuscire a sferrare l’attacco decisivo per portarsi ufficialmente a casa la serata. Dal canto loro, la Delser inizia con le polveri bagnate e non riuscendo a trovare la quadra, per poi sferrare un terzo quarto decisivo per la serata, rischiando però negli ultimissimi minuti della gara di vedersi raggiunte.

La serata si apre con le mantovane che provano a mettere subito la quarta trovando presto il vantaggio e chiudendo Udine in difesa non concedendo vita facile. Orazzo dalla mano caldissima (chiuderà il primo quarto con 11 punti) tiene il tabellone in favore di MantovAgricoltura smistando palloni e trovando soluzioni offensive efficaci, coadiuvata da Llorente e da Bernardoni corsara in più occasioni difensive. In sponda friulana il ferro è invece molto severo con le atlete di coach Riga che pagano la partenza infuocata sangiorgina segnando solo 9 punti: per loro è Turmel che sia sotto le plance che dalla media riesce a trovare il fondo del cesto (6 punti nel primo quarto), mentre sono numerose le seconde occasioni non sfruttate che si traducono in ripartenze mantovane. La prima sirena sentenzia il 17 a 9 per le casalinghe.

Se nel primo quarto la protagonista è stata MantovAgricoltura, nel secondo quarto anche Udine fa la voce grossa: dopo 3 minuti, infatti, le casacche nere piazzano un parzialino di 7 a 0 rifacendosi sotto ad una sola lunghezza. MantovAgricoltura limita l’avanzata di Udine con la tripla di Bottazzi e le difese iniziano a sfoderare le unghie stringendo sempre di più le maglie difensive e aumentando il livello di agonismo. A 1’20’’ dalla fine della frazione la WAPU aggancia il pareggio sul 23 a 23, punteggio che porterà le due compagini alla pausa lunga.

Di rientro dalla pausa lunga Udine cambia totalmente la marcia: dopo tante seconde occasioni mancate le friulane premono sull’acceleratore con la tripla di Gregori che suona la carica per le sue. Da quel momento stringeranno ulteriormente le maglie difensive mettendo le biancorosse all’angolo (3 punti in tutto il quarto) e allungando fino alla doppia cifra con Turmel, Bovenzi, ancora Gregori e Mosetti che riescono a strappare la doppia cifra di vantaggio chiudendo sul 26 a 37.

Negli ultimi 10 minuti le sangiorgine scendono in campo con Bevolo e Llorente, grazie all’assist di Orazzo, che riducono il divario a tre possessi sul 30 a 39 nel tentativo di riacciuffare le avversarie. Bacchini e Ronchi infilano però due triple consecutive che respingono le casalinghe improntando una difesa sempre più stretta e sistematica che fa perdere punti di riferimento e terminali offensivi importanti alle sangiorgine che rimangono digiune di punti per 3 minuti. Labanca piazza un tiro in sospensione per provare a rinsavire dall’apnea, ma ancora Gregori infila dalla lunga tre punti del +16. A 2’45’’ dalla fine coach Riga lascia spazio in campo alle giovani friulane e proprio in quel momento Mantova riacquista fiducia e trova 4 punti firmati da Lllorente, 2 liberi realizzati da Orazzo e la tripla di Bottazzi il -7 con poco più di un minuto da giocare. Ancora Bottazzi trova una bomba a 35’’ dalla fine (44-47). Nel finale i giochi si basano sul fallo sistematico, ma Mosetti trova due punti a pochi secondi dalla fine che consegnano ufficialmente la vittoria a Udine.

I giochi rimangono in casa per MantovAgricoltura che tornerà sul campo del Pala Sguaitzer sabato 10 dicembre alle 20.30 nella sfida contro la PF Broni.

MANTOVAGRICOLTURA SAN GIORGIO 44 – WAPU DELSER UDINE 49

(17-9; 23-23; 26-37; 44-49)

MantovAgricoltura: Dell’Olio n.e., Llorente 10, Togliani, Petronio, Bevolo 2, Bernardoni 5, Ndiaye, Bottazzi 9, Truzzi n.e., Labanca 2, Orazzo 16. All.re Purrone S.; ass. Gianfreda E., Asan V.

WomenAPU Delser Crich Udine: Bovenzi 7, Ronchi 6, Penna, Bacchini 3, Turmel 15, Lizzi 2, Pontoni 2, Agostini, Mosetti 5, Ugiagbe, Gregori 9. All.re Riga M.; ass. Milani A.

UFF.STAMPA BASKET 2000 SAN GIORGIO