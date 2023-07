A2 UFFICIALE – Matelica aggiunge l’esperienza di Carolina Sanchez

La Halley Thunder Matelica è lieta di annunciare che la giocatrice Carolina Sanchez farà parte della squadra biancoblù che parteciperà al prossimo campionato di serie A2 femminile di basket 2023/24.

Argentina di Mendoza con passaporto spagnolo e formazione italiana, Carolina Sanchez – classe 1976, ala/pivot, 183 centimetri di altezza – è una giocatrice di grande esperienza e impatto fisico che va a rinforzare sotto canestro la squadra di coach Sorgentone. La Sanchez è reduce dalla seconda parte della scorsa stagione giocata alle Panthers Roseto in A2 dove – arrivata a gennaio – ha prodotto 15,1 punti e 9,6 rimbalzi di media.

Eccellente il suo curriculum, basti pensare che ha fatto parte della Nazionale del suo paese – l’Argentina – dal 1995 al 2014, indossando a lungo la fascia di “capitano” e disputando tre Campionati Mondiali e sette Campionati Americani.

A livello di club, ha giocato in Argentina, Italia, Spagna, Portogallo, Arabia Saudita e in diversi altri paesi sudamericani.

In Italia ha vinto uno scudetto a Priolo Gargallo, in Sicilia, nel 1999/00; ha giocato anche ad Alghero in A2 (21.9 punti e 12,6 rimbalzi nel 2014/15, le sue migliori cifre nei nostri campionati), Costa Masnaga in A2, Ariano Irpino in B (con promozione in A2), Campobasso in A2 e in A1 fino al 2020/21, infine – come detto – gran parte della scorsa stagione è stata a Roseto, firmando tra l’altro la sua miglior prestazione stagionale quattro mesi fa, il 25 marzo, proprio nella sconfitta a Cerreto d’Esi con la Thunder, per lei una “tripla doppia”: 28 punti, 14 rimbalzi, 10 falli subiti.

«In quella circostanza ho avuto modo di conoscere e a apprezzare la realtà della Thunder; quelle prime impressioni si sono poi rivelate giuste quando ho conosciuto direttamente la società e fin da sùbito sono stata a mio agio – sono le prime parole in biancoblù di Carolina Sanchez. – Per me, alla mia età, questa è una nuova stimolante sfida: mi sento bene e sono molto motivata in vista del campionato. Cercherò di mettere a disposizione del gruppo la mia esperienza per far compiere alla Thunder un ulteriore passo avanti dopo i playoff raggiunti l’anno scorso. La società sta costruendo un’ottima squadra e questo mi mette in trepidazione, tanto è il desiderio di iniziare a giocare».



«Carolina ci ha fatto una bella impressione fin da quando l’abbiamo conosciuta, sia come persona sia come giocatrice – è il commento di Euro Gatti, presidente della Halley Thunder Matelica. – Nella stagione scorsa, e in particolare nella partita contro di noi, ha dimostrato di possedere ancora una notevole freschezza fisica a dispetto della carta d’identità. Da lei ci aspettiamo esperienza e qualità come valori aggiunti per il nostro gruppo».

La Sanchez è la seconda novità per il momento annunciata dalla Thunder oltre ad Anna Poggio; sono già state ufficializzate le conferme di Gramaccioni, Cabrini, Zamparini, Michelini, Celani e Offor.

Ferruccio Cocco

Ufficio Stampa Thunder Basket Matelica