Accordo Venezia-Mestre per il Taliercio: Gemini al Sabato, Reyer la Domenica

L’Umana Reyer e la Gemini Mestre comunicano di aver raggiunto un accordo per l’utilizzo del Palasport Taliercio da parte della società biancorossa per la disputa delle partite casalinghe per la stagione 2023/24.

“Siamo contenti di aver trovato questo accordo per consentire alla Gemini Mestre di giocare al Taliercio – il commento del Presidente orogranata Federico Casarin – Siamo inoltre convinti che questa intesa possa creare i presupposti per un proficua e fattiva collaborazione in futuro”.

“Siamo soddisfatti di poter proseguire la nostra storia sportiva al Taliercio – ha detto il presidente mestrino Guglielmo Feliziani – la nostra volontà e quella della dirigenza della Reyer era quella di raggiungere un accordo per il nostro utilizzo del Taliercio e finalmente oggi possiamo confermare che questo e’ stato trovato. Ora possiamo proseguire con il nostro percorso di crescita societaria certi che anche il pubblico mestrino, potendo contare su di un impianto cosi’ prestigioso, possa continuare con entusiasmo a seguire la squadra come ha fatto per tutto il corso degli scorsi playoff. Giocheremo il sabato sera in orario ancora da definire ma che faremo sapere non appena possibile”.