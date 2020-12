Al via il progetto streaming SerieB su LNP Pass

È in partenza da questo fine settimana, con le gare della seconda giornata, il Progetto Streaming SerieB sulla piattaforma LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/).

Come già avviene da sei stagioni per la Serie A2, sarà infatti possibile seguire in diretta e on-demand anche le gare di Serie B Old Wild West, aumentando così la diffusione dei contenuti-video del terzo campionato nazionale. Per la stagione regolare saranno trasmesse le dirette interne delle squadre aderenti al Progetto Streaming SerieB e le trasferte delle singole squadre in casa di quelle che hanno aderito alla proposta.

Per il primo weekend di trasmissione le gare disputate sui campi delle squadre aderenti al progetto saranno proposte FREE sulla piattaforma LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/), e non sarà necessaria alcuna registrazione.

Ecco il programma delle gare della 2^ giornata di Serie B in diretta FREE su LNP Pass:

05/12/2020 18:00 Use Computer Gross Empoli-Umana San Giobbe Chiusi

05/12/2020 18:00 Tramarossa Vicenza-Belcorvo Rucker San Vendemiano

05/12/2020 18:00 Antenore Energia Padova-UEB Gesteco Cividale

05/12/2020 18:00 BPC Virtus Cassino-Virtus Arechi Salerno

05/12/2020 18:00 LUISS Roma-Scandone Avellino

05/12/2020 18:30 All Food Enic Firenze-Blukart Etrusca San Miniato

05/12/2020 19:00 Vaporart Bernareggio-Green Basket Palermo

05/12/2020 19:00 Virtus Pozzuoli-Geko PSA Sant’Antimo

05/12/2020 21:00 Bakery Piacenza-Coelsanus Robur et Fides Varese

06/12/2020 15:30 Pallacanestro Crema-Virtus Kleb Ragusa

06/12/2020 17:00 Goldengas Pallacanestro Senigallia-Vega Mestre

06/12/2020 17:30 Rossella Virtus Civitanova Marche-Pallacanestro Roseto

06/12/2020 18:00 S.Bernardo Alba-RivieraBanca Basket Rimini

06/12/2020 18:00 Tigers Cesena-Mamy Oleggio

06/12/2020 18:00 Solbat Golfo Piombino-Sinermatic Ozzano

06/12/2020 18:00 Opus Libertas Livorno 1947-Sintecnica Basket Cecina

06/12/2020 18:00 Riso Scotti Punto Edile Pavia-Ferraroni Juvi Cremona 1952

06/12/2020 18:00 The Supporter Jesi-Luciana Mosconi Ancona

06/12/2020 18:00 Giulia Basket Giulianova-Sutor Montegranaro

06/12/2020 18:00 Ristopro Fabriano-Rennova Teramo a Spicchi 2K20

06/12/2020 18:00 Pall. Pavimaro Molfetta-Pallacanestro Viola Reggio Calabria

07/12/2020 18:00 Bologna Basket 2016-Fidelia Torrenova

Dalla prossima settimana il servizio sarà disponibile a pagamento: a partire da martedì 8 dicembre sarà aperta la campagna abbonamenti al servizio streaming SerieB su LNP Pass (https://lnppass.legapallacanestro.com/), al prezzo full season standard di 29,99 €.

