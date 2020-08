SERIE B UFFICIALE – La Mastria Catanzaro conferma il giovane Formato

Come vi avevamo preannunciato,l’allenatore di origini campane, in C Silver con il patron Mastria continua il suo percorso. “Ringrazio Renato Mastria per la fiducia. Vivremo un nuovo campionato ma l’approccio sarà il medesimo”.

La nota del club

La Mastria Sport Academy è lieta di comunicare che Salvatore Formato sarà alla guida della prima squadra anche per la prossima stagione agonistica prolungando il suo contratto per l’anno sportivo 20/21, che vedrà la società catanzarese impegnata nel campionato nazionale di serie B. Prosegue dunque la collaborazione con l’allenatore campano protagonista lo scorso anno di una splendida cavalcata interrotta solamente dalle ben note contingenze sanitarie. “Non vedo l’ora di riprendere” -commenta Formato- “il COVID ci ha privato della parte più emozionante del campionato e ora la voglia di tornare in campo è fortissima”. Conferma mai in dubbio per il giovane Coach che attraverso le sue parole dimostra il suo attaccamento alla società e al progetto Academy- “Ringrazio il Patron Renato per la fiducia e per avermi dato la possibilità di affrontare un campionato prestigioso come quello di serie B in veste di capo allenatore dopo l’esperienza vincente come assistente in quel di Montegranaro”. Nuovo campionato ma medesimo approccio, quello passionale ed energico che Formato saprà trasmettere ai suoi giocatori- “Il gruppo vedrà la panchina composta da ragazzi under 20 esordienti in questo campionato mentre il quintetto sarà formato da giocatori di maggiore esperienza che lo hanno già disputato e che con grande entusiasmo hanno sposato il progetto Mastria. Scenderemo in campo sempre per dare il massimo e mai battuti, in un girone che si preannuncia molto insidioso e competitivo”. La società rinnova i suoi auguri a Salvatore, sperando che questa stagione sia ricca di soddisfazioni come quella passata.