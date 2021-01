Andrea Calzavara è l’Under 21 adidas di Dicembre 2020 in Serie B

Lega Nazionale Pallacanestro e adidas Italia comunicano il vincitore del premio Under 21 del mese per dicembre 2020, in Serie B.

Il riconoscimento giunge alla sua quarta stagione; con l’obiettivo di dare visibilità ai giovani talenti protagonisti in campo nei tornei di Serie A2 e Serie B. Ogni mese sono premiati due giocatori (uno per campionato), selezionati tra i principali protagonisti Under.

Ecco il prescelto per dicembre 2020.

UNDER 21 ADIDAS SERIE B – DICEMBRE 2020

ANDREA CALZAVARA (Coelsanus Robur et Fides Varese)

In Serie B a imporsi è Calzavara, guardia classe 2001, 195 centimetri, 16.5 punti di media nelle 4 gare disputate nel mese, con 4.5 rimbalzi e 3.8 assist, in 27.5 minuti sul parquet. Per lui tre gare su quattro in doppia cifra, con un grande contributo nella vittoria esterna di Cremona contro la Juvi, con 27 punti, 5 rimbalzi e 4 assist in 32 minuti. Calzavara, alla quarta stagione in prima squadra alla Robur Varese, ha notevolmente aumentato le proprie statistiche in quest’inizio di stagione, rispetto ai 4.2 punti in 13.5 minuti del torneo 2019-20.

Calzavara sarà premiato da adidas Italia con un trofeo ed un paio di scarpe adidas.

Area Comunicazione LNP