Andrea Costa Imola, pronte le pratiche per l’inserimento nella graduatoria dei ripescaggi per la prossima B Nazionale

In data odierna si è tenuta l’assemblea dei soci dell’Andrea Costa Imola 2022.



In questa occasione Gian Piero Domenicali ha sciolto la riserva accogliendo l’invito dei due soci di assumere il ruolo di Coordinatore delle attività per la stagione sportiva 2023-2024.



I soci hanno espresso la volontà di procedere, come da attuale regolamento federale, con l’iscrizione dell’Andrea Costa Imola 2022 al prossimo Campionato di Serie B Interregionale. Parallelamente verranno espletate tutte le pratiche necessarie all’inserimento della società nella graduatoria dei ripescaggi per la prossima Serie B Nazionale.



Gli attuali soci si ritroveranno nuovamente entro la prima settimana di luglio al fine di analizzare in maniera puntuale l’evolversi di tutte le situazioni.

Area Comunicazione

Andrea Costa Imola 2022