Antonio Smorto è il super ingaggio della Mastria Catanzaro

Colpo assoluto di mercato della compagine catanzarese. Il reggino é il punto di forza della Mastria

La Nota

Antonio Smorto è il terzo giocatore ufficializzato dalla Mastria Sport Academy per la stagione 20/21.

Sin da giovanissimo, il classe ‘95 mostra tutto il suo talento nella giovanili della Viola, dove esordisce nei campionati senior.

“Tornare da avversario nella città in cui sei cresciuto ha sempre un sapore diverso” -ci confida Antonio- “però resta una partita come le altre e l’obiettivo sarà il medesimo di sempre: vincere”

Continua poi il suo percorso in piazze prestigiose come Matera, Omegna, le romane Luiss e Stella Azzurra, Ravenna (in serie A2) e lascia il segno anche a Moncalieri, San Severo e Bisceglie prima di tornare a Matera nell’ultima stagione dove mette a referto 9.3 PPP 5.2 RPP e 2.4 APP diventando uno dei protagonisti della squadra lucana.

Proprio l’Olimpia sarà una delle prime avversarie della Mastria Sport Academy nella nuova Super Coppa, torneo voluto dalla LNP in preparazione del campionato.

“La cosa di cui più si sente la mancanza è la competizione e io non vedo l’ora di tornare in campo per lottare insieme ai miei compagni. Il format ci permetterà di tornare subito a competere per un trofeo dopo la lunga pausa dovuta alla pandemia”.

La nuova Guardia catanzarese ha già le idee chiare per quello che riguarda la stagione che ci aspetta: “Da neopromossi l’obiettivo principale è quello di salvarsi; comunque dopo una stagione particolare come la scorsa questa secondo me lo sarà ancora di più, perciò non dobbiamo porci limiti e non dobbiamo mai smettere di sognare”.

Catanzaro, 16/08/20