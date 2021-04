La Bakery Piacenza si aggiudica la Coppa Italia di Serie B battendo in una grande finale la Real Sebastiani Rieti. A Cervia la vittoria della Bakery arriva nel finale di una partita decisa dagli episodi. Rieti a metà del 3°quarto ha toccato anche il +17 ma non ha fatto i conti con la determinazione di Piacenza che è salita sulle spalle di Sebastian Vico (MVP della tre giorni romagnola) per una rimonta coronata nei minuti finali.

Le due migliori squadre del week end pasquale romagnolo danno vita subito a un match piacevole. Primo quarto equilibrato con Piacenza che parte forte con 9 punti di Perin. Rieti non impiega molto a rispondere, trova un paio di canestri tipici del bagaglio da tiratore puro di Federico Loschi e passa a condurre fino al 22-18 del 10′ con un vivace Di Pizzo.

Il lungo toscano apre il tabellino del 2°quarto e sarà proprio lui il protagonista di Rieti confezionando la metà dei punti laziali nell’intero quarto con una decisa presenza in area. La tripla di Basile manda la Real Sebastiani sul +7 (27-20) con i biancorossi piacentini che sbagliano troppo in attacco, segnano tre punti importanti ai liberi e devono fare i conti con i 3 fali di Sacchettini. Rieti cerca di approfittare del momento di incertezza degli avversari. Cena e Di Pizzo firmano l’allungo della squadra di Righetti (34-25) che trova con Ndoja la tripla del +12 a 1’15” dall’intervallo. Piacenza però trova energie nel finale di tempo. Vico si carica la squadra sulle spalle e insieme a Perin (15 punti al 20′) porta i suoi sul -5 con un controparziale di 7-0 per il 37-32 di metà finalissima.

L’avvio di ripresa è ancora di marca reatina. Stavolta è Paci a firmare l’allungo segnando 8 punti nei primi 4′ di terzo quarto dove Rieti fugge fino al 53-36 dopo la tripla di Ndoja a -4’32”: Piacenza sembra alle corde ma smentisce tutti trovando nuova energia alimentata dall’esperienza di Sebastian Vico. Sei punti di fila dell’oriundo mette gli emiliani a -10 (53-43), Loschi segna dopo una evoluzione sulla linea di fondo ma prima dell’ultima pausa c’è solo Piacenza. Nuova spallata biancorossa iniziata da Birindelli, proseguita da Sacchettini e finalizzata dal solito Vico (20 punti al 30′) per il 55-52 in favore di Rieti al suono della terza sirena.

Planezio avrebbe la possibilità del pareggio a inizio di ultimo quarto ma la tripla dell’ex Cesena non ha l’esito sperato. Arriva un canestrissimo di Ndoja e la risposta di Planezio con le squadre divise sempre da tre punti dopo i primi 3′ di periodo. Piacenza è ancora nelle mani di Vico che è l’anima dell’attacco di Campanella insieme a Perin. Anche la difesa piacentina alza il ritmo e costringe Rieti a un paio di azioni morte con i 24″ scaduti. I laziali sono statici in attacco, Traini trova una tripla dall’angolo per il 61-56 a 4′ dalla fine. Ma è solo un episodio perchè Piacenza ha fiducia in crescendo e inerzia in mano. Perini segna il -3 a -3’04”, Loschi prova a dare un calcio all’avversario con l’entrata vincente del +5 ma Marco Perini prima accorcia con un jumper dalla media distanza e subito dopo indovina la tripla del pari per 63-63 a -1’03” dalla fine. L’ultimo giro di lancette si apre con la palla persa di Traini e dall’altra parte c’è il canestro di sorpasso di Vico a 31″. Campanella perde Sacchettini per falli con 21″ da giocare. Rieti capisce le difficoltà e vuole portare a casa la Coppa. Le speranze sono riaccese dall’ex Enzo Cena con la tripla del nuovo sorpasso a 9″ dalla fine. Si riparte dopo il time out e Basile manda in lunetta Udom per due liberi. 2/2 del classe 2000 e Piacenza di nuovo avanti (66-67) con soli 6″ sul cronometro. Rieti attacca, la palla è nelle mani di Basile che come un ariete corre verso l’area e va sbattere contro il muro difensivo offerto da Birindelli. Fallo in attacco e i sogni di Rieti svaniscono contro il granitico intervento difensivo dell’esperto oriundo argentino. 3″ da giocare, Traini ferma il cronometro rimandando Udom in lunetta. Altro 2/2per il 69-66 e la festa della Bakery può iniziare.



Questi i premi assegnati al termine della finale

TOP SCORER FINALE: Sebastian Vico (Bakery Piacenza)

MIGLIOR UNDER 21: Marco Di Pizzo (Real Sebastiani Rieti)

PREMIO BOMBERCAFFE’: Marco Perin (Bakery Piacenza)

MVP LANIERI: Sebastian Vico (Bakery Piacenza)

Bakery Piacenza – Bricofer Real Sebastiani Rieti 69-66 (18-22, 14-15, 20-18, 17-11)

Bakery Piacenza: Sebastian Vico 26 (8/16, 1/4), Marco Perin 20 (4/8, 3/6), Michael Sacchettini 8 (3/3, 0/0), Lorenzo De zardo 5 (2/6, 0/0), Liam Udom 5 (0/0, 0/0), Marco Planezio 3 (1/5, 0/3), Duilio Birindelli 2 (1/5, 0/2), Mark Czumbel 0 (0/0, 0/1), Edoardo Pedroni 0 (0/0, 0/1), Nicolò Guerra 0 (0/0, 0/0), Zakaria El agbani 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 19 / 28 – Rimbalzi: 38 10 + 28 (Marco Planezio 8) – Assist: 9 (Sebastian Vico 3)

Bricofer Real Sebastiani Rieti: Federico Loschi 15 (3/4, 3/8), Klaudio Ndoja 13 (2/6, 2/7), Marco Di pizzo 12 (4/7, 0/0), Paolo Paci 10 (5/8, 0/0), Andrea Traini 8 (2/7, 1/4), Enzo Cena 5 (0/4, 1/3), Giuseppe nicolò Basile 3 (0/2, 1/3), Mathias Drigo 0 (0/2, 0/0), Vincenzo Provenzani 0 (0/0, 0/0), Eric Visentin 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 10 / 14 – Rimbalzi: 35 7 + 28 (Klaudio Ndoja 11) – Assist: 10 (Andrea Traini 3)