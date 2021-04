La Moncada Agrigento è la quarta semifinalista della Coppa Italia di Serie B dopo la vittoria contro la Gesteco Cividale che ha chiuso l’avvincente programma dei quarti di finale del PalaFlaminio di Rimini. La sfida più “nobile” della giornata inaugurale della tre giorni romagnola va ai siciliani di coach Catalani che rimangono imbattuti nel 2021 (14 vittorie in altrettante uscite) infliggendo ai friulani il k.o che mancava dal 23 gennaio. Partita decisa dalla maggiore esperienza dei siciliani guidati nei momenti cruciali da Chiarastella e Grande, leader chirurgici della Moncada. Il resto lo fanno Saccaggi e Veronesi capaci di piegare la resistenza avvesaria, così come il puntuale Costi. Cividale ha in Chiera l’elemento di maggior incisività, ma la sua uscita per falli a 1′ e mezzo dalla fine lascia la squadra di Pillastrini senza il suo faro nel momento del bisogno.

Primo quarto di equilibrio, giocato a buon ritmo nonostante non manchino gli errori. Cividale tira male da tre punti (2/10 nei primi 10′) ma riesce ad avere la supremazia a rimbalzo (14-9 alla prima sirena). La squadra di Pillastrini parte bene con Miani e Chiera, ma Agrigento ci mette poco ad entrare in partita complice anche una panchina che ha subito un buon impatto con Cuffaro e Costi. Al 10′ i siciliani sono avanti 13-15 e vanno sotto a inizio di 2°periodo subendo gli unici punti del primo tempo di Fattori (17-15). A metà quarto c’è il primo canestro di Grande che costringe Pillastrini al timeout. Nell’ultima parte di primo tempo Agrigento alza la voce. Veronesi segna 8 punti nel parziale di 4-12 che accompagna le due squadre negli spogliatoi sul 25-34 per la Fortitudo che sembra averne di più rispetto a un avversario che continua a sbagliare troppo (2/12 da tre).

Nel terzo quarto le cose cambiano. Cividale sistema le cose da oltre l’arco e la partita diventa di nuovo in equilibrio. Grande e Saccaggi segnano da tre per il 30-40 e lo svantaggio in doppia cifra rivitalizza i friulani. Parziale di 10-0 per la Gesteco con Battistini protagonista insieme al solito Chiera. Il gioco da tre punti di Veronesi concede ad Agrigento il +5 (40-45) prima della nuova spallata di Cividale che con Miani, i liberi di Chiera che arriva a quota 19, e Cassese mette il naso avanti dopo i vantaggi iniziali (47-46). La terza pausa arriva con i liberi di Saccaggi, Costi e Rotondo per il vantaggio 49-51 della squadra di coach Catalani.

Cividale torna avanti in avvio di ultima frazione. Tripla di Chiera per il sorpasso di Cividale che lotta a viso aperto, ma Agrigento adesso alza l’intensità difensiva con Grande e Chiarastella massimi esponenti. Il gioco da tre punti dell’oriundo argentino di coach Catalani manda la Moncada sul 52-57. C’è il canestro dalla media di Grande e la tripla del +8 di un Chiarastella formato MVP. Gli ultimi due minuti arrivano con la tripla di Cassese per una Gesteco che ci crede. A -1’33” dalla fine l’antisportivo di Cassese manda in lunetta Chiarastella che fa 1/2 e nel possesso successivo arriva il 5°fallo di Chiera con il conseguente 2/2 di Saccaggi (57-65). Battistini segna dalla media quando è in arrivo l’ultimo minuto, 59-65 per Agrigento che mette pepe al finale con il fallo in attacco di Veronesi. Rota tira da tre e subisce fallo. 3/3 per il classe ’99 di Pillastrini per Cividale sotto di un possesso pieno (62-65) a 38″ dalla fine. L’esperienza di Agrigento fa adesso la differenza. Saccaggi e Grande vanno in lunetta e sono glaciali per il 64-69 del 40′ che manda in semifinale la Moncada e a casa la Gesteco.

UEB Gesteco Cividale – Moncada Energy Group Agrigento 64-69 (13-15, 12-19, 24-17, 15-18)UEB Gesteco Cividale: Adrian Chiera 24 (3/4, 4/9), Leonardo Battistini 11 (4/8, 1/3), Gabriele Miani 8 (2/5, 1/2), Alessandro Cassese 8 (0/1, 2/5), Eugenio Rota 7 (1/4, 0/2), Giovanni Fattori 6 (2/3, 0/4), Alessandro Cipolla 0 (0/0, 0/1), Norman Hassan 0 (0/2, 0/3), Daniel Ohenhen 0 (0/1, 0/0), Enrico Micalich 0 (0/0, 0/0), Matteo Minisini 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 16 / 17 – Rimbalzi: 38 8 + 30 (Leonardo Battistini, Gabriele Miani 7) – Assist: 13 (Eugenio Rota 6)Moncada Energy Group Agrigento: Giovanni Veronesi 16 (3/5, 1/3), Albano Chiarastella 14 (4/9, 1/3), Andrea Saccaggi 12 (2/6, 1/4), Cosimo Costi 12 (4/5, 0/0), Alessandro Grande 11 (3/6, 1/6), Paolo Rotondo 3 (1/6, 0/0), Giovanni Ragagnin 1 (0/0, 0/0), Giuseppe Cuffaro 0 (0/2, 0/0), Mait Peterson 0 (0/0, 0/0), Luca Bellavia 0 (0/0, 0/0), Nicolas Mayer 0 (0/0, 0/0), Umberto Indelicato 0 (0/0, 0/0)Tiri liberi: 23 / 29 – Rimbalzi: 31 5 + 26 (Albano Chiarastella 10) – Assist: 9 (Alessandro Grande 6)

PROGRAMMA SEMIFINALI – Cervia, sabato 02.04.2021

ore 12.30 Libertas Livorno-Bakery Piacenza

ore 15.30 Real Sebastiani Rieti-Moncada Agrigento