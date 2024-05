B Interregionale – La risposta di Bergamo Basket 2014 ai giocatori

Il Consiglio di Amministrazione della Bergamo Basket 2014 ha accolto con profondo stupore e

rammarico la news riportata sul sito web della GIBA, poi ripresa da diversi organi di informazione,

riportante il comunicato stampa dei propri giocatori, ritenendo che il suo contenuto non rispecchi la completa realtà dei fatti e risulti alquanto offensivo nei confronti della Dirigenza, tenuto conto degli sforzi di coloro che, anche a livello personale, in questi mesi hanno anteposto il bene della Società, ivi compresi gli stipendi dei giocatori e dello staff, ai propri interessi personali.

È innegabile, e non è mai peraltro stato sottaciuto al team, che la BB14 stia attraversando una

profonda difficoltà finanziaria nonostante il meticoloso e quotidiano impegno volto alla ricerca di sponsor e nonostante gli apporti finanziari personali messi a disposizione dagli amministratori.

Il Presidente in primis e non solo non si sono mai sottratti ad un’interlocuzione diretta con i

giocatori e con i membri dello staff; è sempre stata ribadita la volontà di adempiere ai propri

impegni contrattuali e ad oggi, grazie anche agli sforzi personali sostenuti dagli amministratori, si

è contenuto il più possibile il ritardo nel versare gli stipendi (ritardo oggi pari ad un mese e mezzo).

Più volte la BB14 è andata oltre i propri doveri elargendo benefits, quali ad esempio vitto e/o

alloggio, anche a giocatori nei cui contratti non sono previsti, e cercando di andare incontro alle

esigenze che nel frattempo si erano palesate.

Ciò nonostante la risposta è stata ricevere l’apertura di vari lodi (ingiunzioni) senza alcuna

riconoscenza e gratitudine e dimostrando scarso attaccamento alla maglia, alla squadra, ai tifosi,

al territorio (su cui la Società sta portando avanti attività sociali, ampiamente riconosciute dalle

Istituzioni), alla causa, ma solo pesando ai propri interessi anche a discapito dei propri compagni.

Non si può far passare l’aver “lavorato duramente durante tutto l’anno, conquistando un primo

posto a fine campionato nel proprio girone e poi un ottimo piazzamento nei play off” come un fatto

eccezionale, ma è l’impegno che ogni atleta deve mettere se vuole conquistare dei risultati e degli

obiettivi che ci si pone.

Come se ciò non bastasse, i giocatori hanno intrapreso la scelta di non presentarsi a due

allenamenti, senza aver preventivamente comunicato alcunché alla Dirigenza, a seguire poi un comunicato stampa senza aver prima cercato un dialogo che andasse oltre al chiedere e

null’altro.

La Bergamo Basket 2014, nel prendere atto con dispiacere della condotta tenuta, è costretta

quindi a comunicare il completo venir meno del rapporto fiduciario con giocatori e staff e sta

valutando l’emanazione di un provvedimento in merito.

Verranno inoltre intraprese tutte le azioni che saranno ritenute opportune e indispensabili al fine

di tutelare i diritti e gli interessi di tutti i soggetti coinvolti.

Uff stampa Bergamo Basket 2014