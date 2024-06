B INTERREGIONALE UFFICIALE – Cagnazzo è il nuovo coach di Caserta

Damiano Cagnazzo è il nuovo allenatore della Juvecaserta 2021. Nato nel 1981 a Macerata, dove ha cominciato a giocare a basket, Damiano Cagnazzo ha iniziato la carriera tecnica nell’ Aurora Jesi, dove ha disimpegnato le mansioni di assistant coach dalla stagione 2011 a quella 2015/2016 nel corso della quale è subentrato a Maurizio Lasi in qualità di capo allenatore, consentendo alla squadra marchigiana di conservare il suo posto in Lega2. È stato, poi, confermato in qualità di head coach dalla stessa società jesina nei campionati di Lega2 dal 2016 al 2019. Nella stagione 2019/2020 è stato ancora protagonista su una panchina di A2 guidando la Cestistica S. Severo. Nel 2020/2021 è stato chiamato a gennaio da Piombino che ha portato alla salvezza sfiorando i playoff. Lasciata la città toscana per motivi di carattere personale, è tornato nelle Marche assumendo l’incarico di head coach della Sutor Montegranaro. Nella scorsa stagione è stato chiamato nuovamente a Piombino, dove con la Solbat ha conquistato i playoff in serie B nazionale. Nel 2011 è stato anche capo allenatore della Nazionale under19.

«Con Cagnazzo – sottolinea il presidente Francesco Farinaro – abbiamo inteso porre il primo, importante tassello della nuova Juvecaserta 2021. Allenatore con tanta esperienza nel basket di Lega2 e B, ha rappresentato per noi il primo obiettivo importante della nuova stagione che ci accingiamo ad affrontare. Ci ha colpiti la sua volontà di “sposare” subito il nostro progetto a prescindere dalla categoria che andremo a disputare e siamo sicuri di poter raggiungere con lui le mete prefissate».

“Sono grato al Presidente Farinaro e a tutta la società – afferma il neoallenatore – per l’opportunità che mi è stata data. Ho percepito sin da subito la fiducia che veniva riposta in me e l’entusiasmo nella volontà di lavorare insieme; ho avuto modo la scorsa stagione di sentire il calore e la spinta del palaPiccolo, seppur da avversario; credo che lavorando duramente tutti insieme potremo raggiungere i nostri obiettivi».

—

Ufficio stampa Paperdi Juvecaserta 2021