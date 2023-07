B INTERREGIONALE UFFICIALE – Colpo Gallarate, ingaggiato Stefano Laudoni

By

BasketBall Gallarate è entusiasta ed orgogliosa di annunciare l’acquisto di Stefano Laudoni per la prossima stagione.

Un acquisto reso possibile grazie al supporto concreto e determinante del nostro sponsor Bettinelli Acciai che ha giocato un ruolo fondamentale per la riuscita dell’operazione.

Nato a Roma il 24 marzo 1989, Stefano è un’ala di elevatissimo tasso tecnico e fisico. I suoi 197 cm per 97 kg, gli permettono di avere un perfetto bilanciamento tra atletismo ed esplosività sugli esterni, forza fisica e struttura nella lotta sotto le plance.

Laudoni ha vissuto praticamente tutta la sua carriera in Serie B dove si è guadagnato lo status di giocatore dominante grazie alle avventure vissute con Urania Milano, Bernareggio e Cividale del Friuli, prima della scorsa stagione, a Vigevano, squadra con cui ha conquistato da protagonista la promozione in A2, chiudendo la stagione con 12.2 punti e 5.7 rimbalzi di media.

“Siamo entusiasti di annunciare l’arrivo di Stefano nella BBG Family – afferma il DS Ciardiello -. Sono molto soddisfatto, è stata una trattativa lampo, chiusasi velocemente. Stefano ha capito e sposato da subito il nostro progetto. Portiamo nella nostra società, ma più in generale a tutto il basket della zona, un giocatore di livello altissimo e non vediamo l’ora di vederlo in campo con la nostra maglia”.

“Sono molto felice di essere arrivato a Gallarate – dice Stefano -. Ho trovato una società solida ed ambiziosa che mi ha convinto con le sue idee e progetti. La scelta di venire qui è stata anche dettata da motivi familiari. Voglio provare a portare Gallarate dove merita, la vittoria dello scorso anno con Vigevano mi ha lasciato emozioni che voglio rivivere anche qui. Non sarà facile ma proveremo a toglierci grandi soddisfazioni insieme. Sono pronto a mettermi al servizio della squadra e del coach, con cui ho già avuto modo di parlare e di cui tutti mi dicono un gran bene. A Gallarate lo scorso anno ho trovato un ambiente caldo, ricco di passione e non vedo l’ora di giocare con lo stesso calore pronto a supportarmi. Forza BBG!”

UFF.STAMPA BASKET GALLARATE