B INTERREGIONALE UFFICIALE – Ferentino, c’è la firma di Roberto Rullo

La FMC Basket Ferentino del Presidente Vittorio Ficchi, scuote il mercato: a stagione in corso, piazza un colpo clamoroso, aggregando al roster gigliato, il talento classe 1990, Roberto Rullo.

L’atleta abruzzese si forma cestisticamente a Siena, per poi intraprendere la carriera in serie A e Legadue, nelle piazze di Treviso, Casalpusterlengo, Veroli, Pistoia, Cantù, Latina, Roma (Virtus, Stella Azzurra), con esperienze in Nazionale ed Eurocup.

“Dopo aver girato tanto, avere la possibilità di giocare vicino casa, è la scelta migliore per me e la mia famiglia”. Queste le prime parole del neo arrivato nel club FMC. “Ringrazio la Società per la fiducia: non vedo l’ora di iniziare”.

La guardia lancianese, sposa il progetto amaranto, con l’approdo in serie B Interregionale: un giocatore con un curriculum di altissima caratura tecnica, ottimo tiratore va ad impreziosire il calibro delle rotazioni a disposizione di coach Lulli, già nella delicata trasferta infrasettimanale sul parquet della New Fortitudo Isernia, in programma domani sera.

Una bomba di mercato della FMC per rilanciarsi verso i piani alti della classifica, ed esser tra i protagonisti di questa stagione.

“La Società voleva mandare un segnale che FERENTINO c’è, nonostante la partenza non brillante!”. Cosi il responsabile della prima squadra, Paolo Moretti: sull’ingaggio dell’atleta abruzzese, prosegue. “Con l’arrivo di Roberto Rullo mettiamo un primo tassello importante, per alzare il tasso tecnico della nostra squadra”.

Moretti ha svolto un grande lavoro per far vestire a Rullo, la maglia amaranto, come confermato dal GM, Manuel Carrizo. “Un ringraziamento al Presidente Ficchi: alla FMC, e a tutti gli sponsor per il grande sforzo fatto, per portare Rullo a Ferentino. Un accordo realizzato, grazie all’ottimo lavoro di Paolo Moretti.

Ringrazio Roberto, che ha abbracciato il nostro progetto, con fiducia. A lui, un grandissimo in bocca al lupo: per tutto quello che potrà fare con la nostra società”. Conclude Carrizo. “Un piacere averlo fra di noi”.

Ufficio stampa FMC Basket Ferentino