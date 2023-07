B INTERREGIONALE UFFICIALE – Matteo Palermo nuovo playmaker dell’Orlandina

๐™ปโ€™๐™พ๐š›๐š•๐šŠ๐š—๐š๐š’๐š—๐šŠ ๐™ฑ๐šŠ๐šœ๐š”๐šŽ๐š รจ ๐š•๐š’๐šŽ๐š๐šŠ ๐š๐š’ ๐šŒ๐š˜๐š–๐šž๐š—๐š’๐šŒ๐šŠ๐š›๐šŽ ๐š’๐š• ๐š›๐šŠ๐š๐š๐š’๐šž๐š—๐š๐š’๐š–๐šŽ๐š—๐š๐š˜ ๐š๐šŽ๐š•๐š•โ€™๐šŠ๐šŒ๐šŒ๐š˜๐š›๐š๐š˜ ๐šŒ๐š˜๐š— ๐™ผ๐šŠ๐š๐š๐šŽ๐š˜ ๐™ฟ๐šŠ๐š•๐šŽ๐š›๐š–๐š˜ ๐š™๐šŽ๐š› ๐š•๐šŽ ๐š™๐š›๐š˜๐šœ๐šœ๐š’๐š–๐šŽ ๐š๐šž๐šŽ ๐šœ๐š๐šŠ๐š๐š’๐š˜๐š—๐š’ ๐šœ๐š™๐š˜๐š›๐š๐š’๐šŸ๐šŽ.

Playmaker di 190 cm per 84 kg, Matteo รจ nato a Rimini il 22 Ottobre 1991. Muove i primi passi nel settore giovanile di Santarcangelo di Romagna ed esordisce a soli 17 anni in prima squadra, conquistando dal 2008 al 2012 le promozioni dalla serie C alla A dilettanti.

Si trasferisce a Capo Dโ€™Orlando nella stagione 2012/13 ed esordisce nel campionato di Legadue, mettendo subito in mostra le caratteristiche che gli consentiranno di giocare da protagonista nel secondo campionato nazionale negli anni successivi. Nella stagione 2013/2014, ad Orzinuovi in serie B, chiude con 10.6 punti e 2.6 assist di media a partita, poi lโ€™A2 Silver con Chieti e la definitiva consacrazione nel biennio a Legnano in serie A2, in cui viaggia a 10.2 punti e 2.5 assist di media ad allacciata di scarpe.

Nella stagione 2017/18 arriva la chiamata della Tezenis Verona di coach Luca Dalmonte, mentre in quella successiva si trasferisce a Montegranaro per una stagione e mezza, per poi passare a Trapani, dove rimane per tre stagioni consecutive, diventando da subito un punto di riferimento fondamentale del roster di coach Daniele Parente non solo per i suoi ottimi numeri – 8.4 punti e 3.8 assist a partita – ma soprattutto per sue doti umane e di leadership.

Nella scorsa stagione gioca 11 partite con la maglia della Staff Mantova, per poi chiudere la stagione tra le fila della Rucker San Vendemiano, in serie B.

Giocatore duttile, dotato di ottima struttura fisica, energia e tecnica su entrambi i lati del campo, ๐— ๐—ฎ๐˜๐˜๐—ฒ๐—ผ ๐—ฐ๐—ผ๐—บ๐—บ๐—ฒ๐—ป๐˜๐—ฎ ๐—ฐ๐—ผ๐˜€รฌ ๐—ถ๐—น ๐˜€๐˜‚๐—ผ ๐—ด๐—ฟ๐—ฎ๐—ฑ๐—ถ๐˜๐—ผ ๐—ฟ๐—ถ๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ป๐—ผ ๐—ฎ ๐—–๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ ๐—ฑโ€™๐—ข๐—ฟ๐—น๐—ฎ๐—ป๐—ฑ๐—ผ: โ€œCiรฒ che mi ha spinto a tornare a Capo d’Orlando a distanza di ben 10 anni รจ stato senza ombra di dubbio l’entusiasmo e la passione che il presidente Enzo Sindoni mi ha trasmesso quando mi ha illustrato i progetti futuri di questo Club cosรฌ blasonato, che mira a ritornare ai livelli che piรน gli competono.

Personalmente, dopo due stagioni sportive complicate, prima per un grave infortunio e poi per motivi non dipendenti da me e non legati propriamente alla pallacanestro, cerco grande riscatto, unito al desiderio di riportare l’Orlandina a competere, senza voler mancare di rispetto a nessuno, in categorie superiori.

Da ultimo, ma non meno importante, auspico che si possa ristabilire quell’incredibile unione tra la cittร e la squadra, che ha storicamente caratterizzato questo Club, rappresentando una spinta fondamentale per raggiungere importanti risultati sportivi.

Un affettuoso saluto a tutti i tifosi, ci vediamo presto allโ€™Infodrive Arena!โ€

โ€œSono davvero felice di potere finalmente ridare il benvenuto a Capo dโ€™Orlando a Matteo Palermo – ๐—ฎ๐—ณ๐—ณ๐—ฒ๐—ฟ๐—บ๐—ฎ ๐—ถ๐—น ๐——๐—ถ๐—ฟ๐—ฒ๐˜๐˜๐—ผ๐—ฟ๐—ฒ ๐—ฆ๐—ฝ๐—ผ๐—ฟ๐˜๐—ถ๐˜ƒ๐—ผ ๐—”๐—ป๐˜๐—ผ๐—ป๐—ถ๐—ผ ๐—ฆ๐—ฎ๐—ฝ๐—ผ๐—ป๐—ฒ – un ragazzo che ho conosciuto ormai 10 anni fa, nella sua prima esperienza allโ€™Orlandina Basket, per ironia del destino coincisa con lโ€™inizio del mio lavoro come Scout allโ€™interno del Club, e che ho continuato ad apprezzare in tutti questi anni per le sue qualitร cestistiche e umane. Non รจ stato semplice, ma รจ un ritorno che tutti allโ€™interno del Club abbiamo fortemente voluto.

Le qualitร di Matteo, il suo legame per questi colori e questa cittร , la grande energia con la quale ciascuno di noi, a partire dal Presidente Enzo Sindoni, desidera ripartire, rappresentano quella combinazione di fattori necessaria per fare tutti insieme una grande stagioneโ€.

UFF.STAMPA ORLANDINA BASKET