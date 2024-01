B INTERREGIONALE UFFICIALE – Monopoli piazza il colpo Valerio Amoroso

Nuovo arrivo, e di grande prestigio, per la White Wise Basket Monopoli. è stato ingaggiato, infatti, il centro Valerio Amoroso, classe 1980, con un passato importante in serie A e protagonista nel 2009 anche con la maglia della Nazionale italiana. 205 cm x 105 kg, cresciuto cestisticamente nella squadra del suo paese, San Sebastiano al Vesuvio, nel 1998, a Roseto, squadra fa il suo esordio prima in Serie A2 e poi in A1. Durante la stagione 2001-02, nel mese di gennaio, passa in Legadue a Scafati dove rimane fino al 2003. Dopo una stagione in prestito in B1 alla Virtus Bologna 1934, Amoroso torna nella squadra campana. Nel 2005 avviene il passaggio alla Sutor Montegranaro con cui centra la sua seconda promozione nella massima serie al termine dei play-off del campionato 2005-06 e anche l’ingresso in pianta stabile nel giro della nazionale nonché la definitiva consacrazione. Da segnalare, ai tempi della Rida Scafati, la conquista di due titoli italiani di “uno contro uno”, che gli valsero la partecipazione al Nike Battleground di Philadelphia. Nella Sutor Montegranaro, squadra marchigiana, il suo record di punti è di 24 contro la Upim Bologna. Con la Sutor Montegranaro, nella stagione 2007-08 ha conquistato i play-off (risultato storico per una squadra provinciale con 13.000 abitanti, record condiviso con Capo d’Orlando), eliminata dall’Olimpia Milano di Danilo Gallinari, dopo una serie terminata solo in gara 5. L’anno successivo è fondamentale protagonista con il Teramo Basket. Divenuto presto beniamino dei tifosi, riesce a conquistare le semifinali della coppa Italia ed il terzo posto in campionato. Amoroso però, sarà ancora sconfitto nei playoff scudetto dall’Olimpia Milano. Dopo un’altra stagione nella squadra abruzzese, passa alla Virtus Bologna. Nell’estate del 2011 firma nuovamente con il Teramo Basket. Il 22 agosto 2012 si trasferisce alla Victoria Libertas Pesaro. Il 27 novembre 2012 ritorna alla Sutor Montegranaro, poi Torino, Pistoia e il 22 luglio 2015 passa ufficialmente alla Juvecaserta, poi Roseto, Scafati, ancora Montegranaro e nuovamente Roseto. Già da domani a disposizione di coach Paternoster. Contestualmente, la società della White Wise comunica che Obinna Nwokoye non farà più parte del roster.

UFF.STAMPA BASKET MONPOLI