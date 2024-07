B INTERREGIONALE UFFICIALE – Recanati firma Arminas Urbutis

La Svethia Recanati è lieta di comunicare di aver raggiunto l’accordo con l’atleta Arminas Urbutis ala-pivot classe 1986 di 205 cm in uscita dal Palma Basquet Mallorca squadra militante nella seconda divisione spagnola dove ha viaggiato ad una media di 14,2 punti per allacciata di scarpe.

Lituano di Kaunas è alla terza esperienza in Italia dopo aver vestito in A1 le casacche dell’Acqua S.Bernardo Cantù dal 2009 al 2011 e della Vuelle Pesaro nella stagione 2011/2012. Nel 2005 vola negli Stati Uniti d’America dove fino al 2009 gioca in NCAA nella Hofstra University di Hempstead New York. Protagonista anche in patria nel Prienai, formazione di Serie A dove realizza 11 punti di media a cavallo delle stagione 2011/2012 e 2012/2013. L’Europa dell’Est lo apprezza in doppia cifra anche nella Superleague Ucraina con la canotta dell’MBC Mykolaiv prima di un biennio d’oltralpe sponda Blois. Dal 2015 al 2023 fa ritorno nel massimo torneo lituano collezionando cinque stagioni con il Siauliai, due con il KK Juventus Utena ed una con il Nevezis.

Carriera densa anche di riconoscimenti come la convocazione nella nazionale lituana Under 20, la semifinale Play-Off scudetto con Cantù e la finale di Coppa Italia sempre con la compagine brianzola. Semifinali scudetto anche nel massimo campionato lituano nel 2013,2016 e 2022 con l’aggiunta di una Coppa di Lituania vinta nel 2013. Raggiunge una finale Play-Off anche in Francia prima della fortunata parentesi spagnola della scorsa stagione dove in 17 gare tira col 35% da tre, 57% da due e 83% a cronometro fermo.

Giocatore considerato un gran lusso per la categoria, bravo sia spalle che fronte a canestro, ottimo tiratore che può giocare indifferentemente da “4” o da “5” sfruttando tutta la sua fisicità. Arriva nella Città della Poesia per ricoprire un ruolo da assoluto protagonista.

La Pallacanestro Recanati intende ringraziare l’agente FIBA Davide Bellinzona della Bell Basketball Agency per la determinante mediazione nella trattativa.

Ad Arminas da tutto l’universo leopardiano un caloroso benvenuto ed il più grande in bocca al lupo per la prossima stagione.

Area Comunicazione Pallacanestro Recanati