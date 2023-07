B INTERREGIONALE UFFICIALE – Supernova Fiumicino ingaggia Eugenio Fanti

In casa Supernova Fiumicino la temperatura continua ad aumentare, sempre di più. Ma non a causa del caldo, il merito è esclusivamente del club rossonero che non smette di stupire. Del resto il motto della stagione 2023-24 è molto chiaro: #IlSognoContinua.

Dopo aver rilevato il titolo di Serie B Interregionale e riconfermato coach Pasquinelli, la Supernova fa sognare nuovamente i propri tifosi mettendo a segno un clamoroso e sorprendente colpo di mercato. Un grande colpo di mercato. La società del trio Porfidia-Laurenza-Iannicelli è infatti lieta di annunciare il tesseramento dell’esperto playmaker Eugenio Fanti (classe 1991, 184cm, 85kg) reduce da sette stagioni consecutive vissute da protagonista in Serie A2. La costruzione del roster comincia quindi alla grande, ma le sorprese sono appena cominciate (si ringrazia Eurobasket per la concessione della foto).

La carriera del neo rossonero: cresciuto nel settore giovanile dell’Eurobasket Roma, nel 2010-11 gioca con la Tiber Roma in B Dilettanti la sua prima stagione in una prima squadra. Nel 2011-12 dopo aver iniziato il campionato in B con il Costa Volpino, fa ritorno a casa dove inizia un lungo, intenso e vincente percorso. Con Eurobasket, infatti, gioca 11 stagioni, le ultime vissute anche con i gradi di capitano, tra Serie C, Serie B e soprattutto Serie A2 dove gioca anche i playoffs per provare a completare la storica scalata. Nel 2022-23, invece, si trasferisce a Cremona, sempre in A2, dove gioca quasi 29 minuti di media a partita conditi dal 59% da due, dal 26% da tre, dal 72% dalla lunetta, da quasi 6 rimbalzi e 3 assist.

Le prime parole di Fanti da cestista della Supernova: “Ho scelto il club rossonero perché avevo voglia di tornare a casa per rappresentare la capitale e perché il progetto mi è subito piaciuto e mi ha subito stimolato. Arrivo, infatti, in una società ambiziosa e voglio contribuire a farla crescere sempre di più, non mi è pesato lasciare l’A2 anzi sono contentissimo della scelta e ribadisco che farò di tutto per portare più in alto possibile la Supernova. Ovviamente ammetto che mi sto domandando come sarà giocare in B, per il momento so solo che sarà un’incognita in quanto non conosciamo ancora il livello delle varie squadre ma sono sicuro che non sarà per nulla facile e il fatto che abbia giocato in categorie superiori non vuol dire che sarà una passeggiata per me. Posso garantire, però, che come fatto in A2 anche questa volta metterò in campo generosità, difesa e atletismo”.

Le dichiarazioni del gm rossonero Salvatore Iannicelli: “Iniziamo la campagna di rafforzamento con un acquisto che si può tranquillamente definire più unico che raro, credo sarà praticamente impossibile trovare un cestista del suo livello nella prossima B. Grazie a un importante lavoro di squadra dello staff societario e alla voglia di Eugenio di voler sposare il nostro progetto è stato di fatto possibile chiudere l’operazione. Se un professionista del calibro di Fanti decide di lasciare l’A2 vuol dire che la Supernova sta seguendo davvero la strada giusta. Siamo davvero felici di aver fatto questo “regalo” ai nostri tifosi”.

UFF.STAMPA SUPERNOVA FIUMICINO