Basket in Carrozzina – Al via Mercoledì la finale scudetto

Mercoledì 20 marzo il Pala Principi di Porto Potenza Picena ospiterà dalle ore 15 il primo appuntamento della serie di Finale Scudetto tra i padroni di casa del S. Stefano Kos Group e la UnipolSai Briantea84 Cantù. Si tratta della riedizione della finale dell’ultima Coppa Italia, vinta 73 a 67 dai lombardi lo scorso 28 gennaio al termine della Final Four di Porto Torres.

Le due squadre tornano in finale una contro l’altra dopo due stagioni caratterizzate dalla sfida Amicacci-Briantea: ultimo precedente nel campionato 2020/2021, quando a trionfare fu l’UnipolSai (2 a 1 in rimonta, con doppio successo a Meda in gara due e gara tre). S. Stefano ha vinto in semifinale contro i campioni d’Italia in carica della Deco Metalferro Amicacci ribaltando il k.o. casalingo di gara uno (grazie ad una doppia vittoria al PalaCastrum di Giulianova) mentre Cantù ha regolato 2 a 0 il Banco di Sardegna Dinamo Lab, proprio come avvenuto nel turno di semifinale dello scorso anno.

Il formato della serie di finale Scudetto prevede la prima partita in casa della squadra con la differenza canestri peggiore nei playoff, quindi il S. Stefano Kos Group; gara due ed eventuale gara tre invece in casa della UnipolSai Briantea84 Cantù.

Tutta la serie di Finale Scudetto sarà trasmessa in diretta su RaiSport, con telecronaca di Edi Dembiski e Stefano Rossetti.

Nel fine settimana del basket in carrozzina in programma anche le gare uno per le finaline per i piazzamenti dal terzo al settimo posto: Dinamo vs Amicacci (terzo posto), Firenze vs Bergamo (quinto posto), Reggio Calabria vs Treviso (settimo posto).

NAZIONALE – Nell’intervallo tra secondo e terzo quarto di gara uno, nel corso della diretta RaiSport, verranno annunciati i 12 azzurri convocati da coach Carlo Di Giusto per il torneo pre-olimpico (ad Antibes, dal 12 aprile). L’Italia esordirà contro il Marocco proprio il 12 aprile alle ore 11, secondo match contro la Colombia il 13 aprile (sempre alle 11), mentre il 14 aprile sarà sfida alla Germania (ore 18). Finale decisiva per l’accesso alla Paralimpiade in calendario il 15 aprile.

FOTO UFFICIO STAMPA BRIANTEA84

Dida: Carossino (Briantea) contro S. Stefano in stagione regolare

Ufficio Comunicazione FIPIC