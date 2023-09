Bisceglie, segnali confortanti dal test con Bisceglie

Sarà fondamentale andare oltre il netto risultato che potrebbe indurre a inutili ed eccessivi trionfalismi. I Lions Bisceglie, impegnati nell’amichevole con Sant’Antimo sul parquet del palasport “Parente” di Benevento, si sono espressi egregiamente, conquistando una vittoria cristallina, certificata dal +28 (80-52) al termine dei quattro parziali di gara. I segnali positivi che la squadra di coach Enrico Fabbri ha trasmesso nel corso dello scrimmage costituiscono solide conferme dell’ottimo lavoro svolto in queste settimane di preseason, sulla falsariga della prestazione confortante, benché sfortunata, offerta in Supercoppa sul rettangolo di Ruvo. Novità già nel quintetto di partenza per Bisceglie, in considerazione dell’indisponibilità temporanea di Janko Cepic: l’assenza del montenegrino è stata compensata con generosità dai compagni, che hanno pigiato sull’acceleratore nella prima frazione, chiusa in vantaggio 25-12. Gli avversari allenati dal trainer Gandini, nelle cui fila figura l’ex capitano nerazzurro Filiberto Dri, si sono prodotti nel loro migliore parziale aggiudicandosi il secondo quarto (11-18). Dip e compagni hanno invece prevalso nel terzo periodo (18-12) consolidando il margine negli ultimi dieci minuti (26-10) ed evidenziando una buona condizione fisica complessiva a dispetto dei pesanti carichi imposti, com’è logico che sia, in questa fase di preparazione. I Lions, ancora una volta, si sono passati il pallone molto bene esaltando quel concetto di squadra che vuole diventare pericolosa, sul piano offensivo, con quanti più giocatori possibile. Il percorso verso l’inizio del durissimo campionato di Serie B nazionale è quasi completato: martedì 19 è prevista la ripresa degli allenamenti con un programma settimanale che avrà il culmine venerdì 22 con un’altra amichevole, questa volta al PalaCarrassi di Bari contro la Dinamo Brindisi matricola della nuova B interregionale (palla a due alle ore 18). Lo staff tecnico conta di poter tornare a disporre di Cepic.

Il test con la Partenope Sant’Antimo ha rappresentato un’opportunità per salutare e augurare un enorme “in bocca al lupo” ad una società da sempre amica, che questa volta sarà inserita in un girone differente, in vista della stagione, oltre che per fare il punto, insieme ai responsabili dei rispettivi settori giovanili, sul progetto condiviso PSA Campus-Progetto Lions per la promozione della pallacanestro fra i bambini e i ragazzi nei territori di Puglia e Campania. Una condivisione di valori e finalità ulteriormente rafforzata fra due realtà, quella di Bisceglie e Sant’Antimo, che puntano con decisione ad allargare il loro raggio d’azione sullo sviluppo cestistico delle aree di riferimento.

UFF.STAMPA LIONS BISCEGLIE