Bologna Basket 2016 è lieta di annunciare l’arrivo di Andrea Maggiotto. Classe 1988, la guardia/ala di scuola pesarese proviene dai Fiorenzuola Bees, dove quest’anno stava viaggiando a 11,4 punti, 5,1 rimbalzi e 2,4 assist a partita.

Alto 1.90 per 94 kg, Maggiotto era giunto a Fiorenzuola in Serie C Gold Emilia Romagna nella scorsa stagione – dopo diversi campionati in Serie B con la maglia di Senigallia (2), Sant’Elpidio e Monsummano – diventando top scorer della squadra piacentina con 18,4 punti/partita in 19 match. Nel BB2016 andrà a rinforzare il settore esterni del team bolognese, in vista di un finale di campionato che si palesa combattuto ed avvincente. Maggiotto ha già eseguito le visite mediche di rito e si sta allenando con i nuovi compagni per preparare le prossime, fondamentali partite.

“Sentivo il bisogno di affrontare nuove sfide e il Bologna Basket mi è sembrata la scelta più opportuna e allettante – ha dichiarato Maggiotto – perché ho capito di trovarmi di fronte una società seria con un alto livello di professionalità e un presidente pieno di entusiasmo e con un progetto molto interessante”.

Parlando di sé, Maggiotto ha spiegato di essere un giocatore che può ricoprire diversi ruoli ed adattarsi alle differenti esigenze del coach: “In particolare, posso essere l’anello di collegamento tra esterni ed interni a livello di gioco e far così entrare in ritmo i miei compagni. Ma il mio compito principale sarà quello di portare quella base di competenza cestistica e conoscenza della categoria che ho maturato in questi anni e che penso possano costituire un aiuto concreto ai tanti giovani della squadra”.

Il nuovo arrivo del BB2016 ha infine detto di aver trovato “un ambiente di lavoro tranquillo, ma in cui si richiede impegno e intensità, cosa che peraltro non mi spaventa perché sono qui per dare il 100% nel proseguo della stagione”.

“É un giocatore solido che potrà fornire alla nostra squadra un significativo apporto di esperienza – ha commentato il presidente del BB2016, Rossano Guerri – aiutando così i nostri ragazzi più giovani a crescere ulteriormente. Andrea ha fisicità e punti nelle mani e lo riteniamo un’aggiunta molto preziosa al nostro roster, completando e dando profondità al nostro reparto esterni”.

Ad Andrea il Bologna Basket 2016 dà dunque un caloroso benvenuto, augurandogli una felice continuazione di campionato ed un ‘in bocca al lupo’ per la sua nuova avventura felsinea.

