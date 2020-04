C GOLD – La Lombardia “congela” la stagione, senza promozioni né retrocessioni

Mai come in questi tempi, il basket giocato, le classifiche, ed i regolamenti, risultano essere un

argomento secondario. Questi interessi ci permettono però di rimanere in collegamento con quella

che speriamo, nel più breve tempo possibile, possa tornare ad essere la vita di sempre condita dalla

pallacanestro: la nostra grande passione.

La società Sesa A.D. Basket Sustinente rende nota l’ufficialità ricevuta nella giornata di ieri: la

Federazione Italiana Pallacanestro – Lombardia ha comunicato di voler “congelare” i risultati della

stagione in corso, nella quale quindi non vi saranno né retrocessioni né promozioni.

Per questo motivo, sia pure per cause che non ci possono rendere felici, comunichiamo che il

Basket Sustinente manterrà il suo diritto a disputare la serie #CGold anche nella stagione 2020 –

2021. Da questo dato di fatto la società inizierà a progettare la prossima stagione, grazie anche

all’affetto dimostratoci da tutti i nostri tifosi, non appena ve ne sarà la possibilità.

Ricevuta questa notizia, i coach Matteo Maria Cassinerio ed Ivan Ferrari ed il capitano (mio

capitano…) Matteo Nizzola hanno fatto un brindisi virtuale tra le loro mura domestiche per un

momento di condivisione della notizia con tutti i giocatori e dirigenti della società.

–

Ufficio Stampa

Wildcom Italia per Sesa Basket Sustinente