C GOLD Lazio Marche Abruzzo al via: svelati gironi e formula

Dopo aver comunicato la data di inizio del campionato di Serie C Gold, vediamo nel dettaglio la formula di svolgimento, che prevede una sola promozione in Serie B, con la perdente che disputerà degli spareggi con le perdenti delle altre regioni che metteranno in palio ulteriori due promozioni. Il nuovo campionato, che avrà inizio domenica 14 Marzo e terminerà, con l’eventuale gara 3 della finale domenica 4 Luglio, con la perdente che avrà gli spareggi fino all’11 Luglio, vedrà ai nastri di partenza undici formazioni, dopo l’accorpamento del girone Marche-Abruzzo, composto da sei squadre, a quello del Lazio, composto da cinque squadra, suddivise in due raggruppamenti:

GIRONE A (gestito dal comitato regionale Fip Marche)

Bramante Pesaro

Pisaurum Pesaro

Vigor Matelica

Unibasket Lanciano

Pescara Basket

Amatori Pescara

GIRONE B (gestito dal comitato regionale Fip Lazio)

Fortitudo Roma

Basket Roma

Stella Azzurra Viterbo

Cestistica Civitavecchia

Alfa Omega Ostia

FORMULA

Prima fase con girone all’italiana con gare di andata e ritorno.

Fase ad orologio con gare di sola andata tra squadre dello stesso girone, al termine della quale le prime classificate dei due raggruppamenti si qualificheranno per la finale promozione.

La finale si disputerà al meglio delle tre gare, con eventuale gara 3 in campo neutro. La squadra con la prima gara in casa verrà determinata a mezzo sorteggio.

La vincente sarà promossa in Serie B.

La perdente disputerà degli spareggi con le perdenti delle altre regioni, con formula ancora in fase di definizione, per ulteriori due promozioni in Serie B.

DATE

La prima fase avrà inizio domenica 14 Marzo e terminerà domenica 16 Maggio, per un totale di dieci partite. Turno infrasettimanale in occasione della quarta giornata mercoledì 31 Marzo.

Ci sarà la sosta in occasione delle festività pasquali domenica 4 Aprile e sono previste date in cui sarà possibile recuperare le eventuali partite rinviate a causa del covid 19.

La fase ad orologio inizierà domenica 30 Maggio e si concluderà domenica 13 Giugno, prevedendo ulteriori cinque partite che porteranno il totale a quindici. Turni infrasettimanali previsti per mercoledì 2 Giugno in occasione della seconda giornata e per mercoledì 9 Giugno in occasione della quarta giornata.

Finale: gara 1 domenica 20 Giugno; gara 2 domenica 27 Giugno; eventuale gara 3 domenica 4 Luglio.

Gli spareggi si svolgeranno nella settimana dal 7 all’11 Luglio, con le modalità che saranno stabilite successivamente dal Settore Agonistico.

Davide Di Sante

Ufficio Stampa Pescara Basket