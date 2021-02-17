C GOLD LOMBARDIA – Definiti i gironi e le squadre partecipanti

SERIE C GOLD
Girone A
052975 SALERI SIL OLIMPIA LUMEZZANE – LUMEZZANE (BRESCIA)
052110 LA FONTE NBB BRESCIA – MAZZANO (BRESCIA)
023163 MAZZOLENI PIZZIGHETTONE – SORESINA (CREMONA)
050076 GILBERTINA SORESINA – SORESINA (CREMONA)
027457 IMPRESA TEDESCHI CREMONA – CREMONA (CREMONA)
046103 Idrosanitaria Bonomi VIRTUS LUMEZZANE – LUMEZZANE (BRESCIA)
051321 9COOP ROMANO LOMBARDO – ROMANO DI LOMBARDIA (BERGAMO)
Girone B
003837 FORTITUDO BUSNAGO – BUSNAGO (MONZA BRIANZA)
035353 AURORA DESIO – DESIO (MONZA BRIANZA)
002406 PROFESSIONAL LINK CERMENATE – CERMENATE (COMO)
000321 SOCIAL O.S.A. MILANO – MILANO (MILANO)
000106 PALL. MILANO 1958 – MILANO (MILANO)
000928 LIBERTAS CERNUSCO – CERNUSCO SUL NAVIGLIO (MILANO)
050046 BOCCONI SPORT TEAM MILANO – MILANO (MILANO)
001094 PALL. LISSONE – LISSONE (MONZA BRIANZA)
Girone C
007108 EXPO INOX MORTARA – MORTARA (PAVIA)
054462 VISPORT KNIGHTS LEGNANO – LEGNANO (MILANO)
000857 BASKETBALL GALLARATESE – GALLARATE (VARESE)
054681 VARESE ACADEMY – VARESE (VARESE)
017132 MILANOTRE BASKET – BASIGLIO (MILANO)
007707 COPERT.ALLUMINIO BAJ VALCERESIO ARCISATE – ARCISATE (VARESE)
025666 7 LAGHI GAZZADA – GAZZADA SCHIANNO (VARESE)
001121 ROBUR BASKET SARONNO – SARONNO (VARESE)
- Login o Registrazione