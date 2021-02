C Gold Toscana, si parte il 27 febbraio

E’ ufficiale: sabato 27 febbraio al via il campionato di serie C Gold. Dopo stop e rinvii, dunque, il massimo campionato regionale partirà, pur tra protocolli ferrei e, ovviamente, porte chiuse.

Il Comitato Regionale Fip, dopo aver ricevuto la conferma di iscrizione da parte di tutte le 15 squadre aventi diritto, ha diramato la formula e i calendari provvisori che diventeranno definitivi dal 15 febbraio. Alle società viene data la possibilità di rinviare la prima giornata, da disputare comunque entro il termine del girone di andata. La nuova formula prevede tre gironi composti da 5 squadre ciascuno al termine dei quali le prime due classificate di ogni girone saranno ammesse alla seconda fase di promozione, mentre le ultime tre alla seconda fase di retrocessione, cui seguiranno playoff e playout. Sono previste una sola retrocessione in C Silver ed una sola promozione in serie B.

Nella prima fase l’Abc Solettificio Manetti è stata inserita nel girone B insieme a Valdisieve, Prato, Agliana e Montecatini. Questo il calendario gialloblu (ancora provvisorio):

Montecatini – Abc (and. 27/02 – rit. 28/03)

Abc – Valdisieve (and. 7/03 – rit. 3/04)

Agliana – Abc (and. 10/03 – rit. 7/04)

Abc – Prato (and. 14/03 – rit. 11/04)

–

Ufficio Stampa

Abc Castelfiorentino / Basket Castelfiorentino / Gialloblu Castelfiorentino