C GOLD UFFICIALE – Cittadini torna in campo e firma con Civitavecchia

Un arrivo di quelli che fanno davvero sognare i tifosi. Alessandro Cittadini è un nuovo giocatore della Stemar 90 Cestistica Civitavecchia. Finalmente la società rossonera ha svelato il volto di quello che da giorni veniva definito come il colpo della storia del sodalizio. Lo ha fatto nel corso di una conferenza stampa svoltasi questa mattina nella ormai abituale location del ristorante “Oltremare”, sul lungomare Thaon de Revel. In effetti, mai a Civitavecchia era arrivato un giocatore che ha giocato in Nazionale, con la quale peraltro ha vinto un bronzo agli Europei, arrivato quarto in Eurolega, e che ha disputato campionati di serie A1 e A2, l’ultimo dei quali a Trieste, nel massimo torneo nazionale, nella stagione 2018/2019. La scorsa stagione Cittadini aveva deciso di dedicarsi solo al ruolo di tecnico. Poi, durante e dopo il lungo lockdown, è tornata la voglia di giocare e, visto il suo trasferimento in una località del viterbese, è partito il contatto.

“Anzitutto voglio ringraziare il nostro main sponsor, Stefano Chicchiani, titolare della Stemar 90 che ha deciso di sostenerci per il decimo anno consecutivo contribuendo a questo regalo. Abbiamo avuto modo di entrare in contatto con Alessandro – spiega il ds, Maurizio Campogiani – tramite il nostro allenatore. Assieme agli altri dirigenti abbiamo trascorso una serata a parlare e ad illustrargli cosa siamo e cosa vogliamo. Credo sia bastata per comprenderci e per fargli scegliere il nostro progetto”.

“E’ stata un’occasione più unica che rara, prima sotto il profilo tecnico poi sotto quello umano – aggiunge il presidente Stefano Rizzitiello – che siamo riusciti a cogliere al volo. E’ anche un regalo, ritengo straordinario, per i nostri tifosi e i ragazzi e bambini che frequentano la nostra palestra, che avranno la possibilità di vedere all’opera un giocatore che finora avevano visto solo in tv”.

“Sono molto contento che la società ha ingaggiato Alessandro Cittadini per la prossima stagione agonistica – commenta il tecnico, Ferdinando De Maria – È un ottimo acquisto per il nostro roster, un giocatore che ha calcato palcoscenici importanti per tutto lo stivale e che sicuramente porterà la sua enorme esperienza in campo e fuori”.

“Ho scelto voi perchè conoscevo il coach – confessa Alessandro Cittadini – e ho avuto referenze ottime sulla serietà della società. La squadra ha sempre disputato campionati ad alto livello ed ha ottime ambizioni per il futuro. Sono orgoglioso di essere stato la prima scelta di Civitavecchia nel ruolo e la cosa mi riempie di responsabilità. Sono felicissimo di tornare a giocare dopo un anno di stop e mi emoziona farlo per la prima volta in vita mia vicino a casa”.

Uff.Stampa Cestistica Civitavecchia