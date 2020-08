C GOLD UFFICIALE – Doppio blitz Monopoli, presi Paparella e Laquintana

L’Action Now comunica di aver acquistato le prestazioni di Vanni Laquintana. Monopolitano, classe ’91, curriculum stellare. Due anni fa ha condotto Ruvo in serie B con prestazioni ai limiti dell’incredibile e lo scorso anno è risultato il miglior marcatore del suo girone in Serie B. Un colpo cercato, voluto ed ottenuto che ha visto brillare di entusiasmo gli occhi del giocatore. Prende forma la squadra di coach Millina. La società, con questo colpo fuori categoria, conferma ancora una volta l’intenzione di costruire un organico che possa regalare soddisfazioni e che coinvolga tutti i tifosi e gli appassionati dell’Action.

L’Action Now continua a costruire il suo roster e lo fa con un giocatore eccezionale: Emiliano Paparella vestirà la nostra casacca nella prossima stagione. Ottimo realizzatore sia da due che da tre, ha indossato le maglie, tra le altre, di Fabriano, Latina, Senigallia, Agrigento, Cefalù e Firenze. Da 15 anni in Italia, è alla sua prima esperienza a Monopoli. Il suo acquisto è stato fortemente voluto da coach Millina, viste le sue caratteristiche da play che gli permettono di giocare anche da due.

