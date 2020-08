C GOLD UFFICIALE – Giuliano Maresca nuovo coach della Iul Basket Roma

In attesa di notizie ufficiali sulla ripresa dell’attività agonistica, prosegue spedita l’attività organizzativa del Basket Roma in vista del prossimo campionato di C Gold. Confermato l’accordo di sponsorizzazione con l’Università Telematica degli studi IUL, le prime novità relative al club di Viale Kant riguardano lo staff tecnico. Coach Luciano Bongiorno, che aveva guidato la squadra al primo posto in classifica, con una striscia da 19 vittorie su 20 partite prima dell’annullamento del campionato, consegna il testimone nelle mani di Giuliano Maresca, che diventa, quindi, il capo allenatore della C Gold. Chiusa la carriera agonistica con la prestazione da record (31 punti con 10/10 da 2) nella trasferta di Anzio, per l’ex Benetton ed Olimpia Milano – trentanove anni il prossimo 16 Ottobre – si tratterà dell’esordio su una panchina senior: “Difficile trovare le parole per descrivere le sensazioni che provo dal giorno in cui è stato deciso che avrei allenato la nostra prima squadra. È una grande responsabilità e allo stesso tempo una delle cose più stimolanti che potesse capitarmi – è il suo primo commento – vogliamo dare continuità a tutto quello che di bello stavamo costruendo con la serie C Gold lo scorso anno e che purtroppo abbiamo interrotto per ovvi motivi e rafforzare ulteriormente il progetto Basket Roma/IUL che ci vede sempre più orgogliosi e coinvolti su più fronti, non solo quello sportivo. Sono molto contento del gruppo che con l’aiuto di tutto lo staff, tecnico e societario, abbiamo costruito perché è un giusto mix di giocatori esperti e di giovani, che ha l’obiettivo di crescere in maniera esponenziale durante il corso dell’anno per arrivare più lontano possibile. Non vedo l’ora di iniziare a vedere i ragazzi che lavorano e si divertono insieme, pur nell’incertezza relativa alla ripresa dei campionati”.

Al suo fianco confermatissimi coach Daniele Canini nelle vesti di assistente e del fisioterapista Daniel Danzi, mentre era stato già annunciato nelle scorse settimane il prestigioso arrivo di Federica Tonni, che sarà la nuova preparatrice fisica.

Tante le conferme anche per quel che riguarda l’organico della prima squadra, che ripartirà, inevitabilmente, dallo zoccolo duro che bene si era comportato nelle 23 partite disputate della scorsa stagione: Danilo Gallerini, Andrea Scuderi, Giuliano Martinelli, Alessandro Galli, Leonardo Galli, Giampaolo Gatti e Andrea D’Amata vestiranno nuovamente la canotta del Basket Roma, insieme al giovanissimo Matteo Porto (classe 2005) il quale, da regolamento, quest’anno potrà scendere in campo anche nei campionati senior. Durante la preparazione, il gruppo sarà ulteriormente implementato da altri giovani atleti del vivaio e tre nuovi acquisti che saranno ufficializzati nei prossimi giorni.

Non farà parte del roster, invece, Simone Bagnoli, cui va il sincero ringraziamento per l’apporto fornito durante la sua esperienza al Basket Roma. Pur intendendo rispettare il contratto biennale stipulato la scorsa estate, la società ha assecondato le esigenze dell’atleta, cedendone le prestazioni, a titolo oneroso, alla neonata Real Sebastiani Rieti, squadra che parteciperà al campionato di Serie B.

