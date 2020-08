C GOLD UFFICIALE – Nicola Mei alla San Giobbe Chiusi

Il roster della San Giobbe Chiusi sta prendendo forma, già sei i nomi tra conferme e nuovi arrivi ai quali si va ad aggiungere Nicola Mei, guardia classe 1985. Nato a Lucca, Mei va a rinforzare la società satellite della Reyer con la sua pluriennale esperienza. La prima tappa della carriera da giramondo tra i senior è a Riva del Garda, in B nel 2005/06, poi il ritorno in Toscana con Siena prima e Firenze poi. Il viaggio nello stivale prosegue in Campania con Sant’Antimo nel 2008/09, ma anche in questa occasione l’avventura si interrompe dopo una sola stagione; ancora Toscana con Montecatini, poi Recanati nel 2010/11 in A dilettanti, per tornare nel campionato successivo a Siena. Anche nella seconda esperienza nella città del palio, Mei, si ferma un solo anno; arrivano in serie la chiamata di Ostuni nel 2012/13, Perugia, Varese, Cremona, Latina e nella stagione 2016/17 dei Roseto Sharks. Nelle ultime tre annate veste le maglie di Derthona Basket e Pallacanestro Mantovana nel 2017/18, Capo D’Orlando nel 2018/19 e infine firma con la Juvi Cremona nel 2019/20. Una carriera che lo ha visto protagonista nella maggior parte dei palazzetti italiani e che si divide tra serie B, A dilettanti e Legadue.

“Il primo approccio l’ho avuto con il presidente della Reyer Venezia Casarin – le dichiarazioni di Mei; fin da subito ho avuto sensazioni positive e per la firma mi è bastato un attimo. Giocare per una squadra come Chiusi, che fa parte del progetto Reyer mi entusiasma. Questo è un progetto lungimirante, basato su un gruppo di persone prima che di giocatori e questo per me è un aspetto fondamentale”. “Conosco alcuni dei ragazzi, con altri invece ci ho giocato contro, il roster allestito fino questo momento è sicuramente competitivo. Sarà importante l’approccio agli allenamenti che poi ci porterà nelle migliori condizioni al ritorno in campo. Da parte mia porterò esperienza ma al tempo stesso avrò molto da imparare da Coach e compagni”.

Uff stampa San Giobbe Basket Chiusi