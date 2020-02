C GOLD UFFICIALE – Scandiano firma l’ex Ozzano Dordei

Bmr Basket 2000 è lieta di ufficializzare l’ingaggio di Luigi Dordei. Nato il 19 luglio 1981 a Tarquinia, il giocatore arriva a Scandiano dopo un lungo peregrinare per la penisola, con tappe significative a Pesaro (promozione dalla Legadue), Sassari, Udine, Barcellona, Trento, Imola e Piacenza.

Nelle ultime due stagioni e mezzo ha militato ad Ozzano, dove ha contribuito alla promozione (con annessa vittoria in Coppa) e alla successiva riconferma in B dei New Flying Balls. Nel campionato in corso, in 16 partite, stava viaggiando a 10,5 punti e 5 rimbalzi di media. Al PalaRegnani vesterà la maglia numero 11, portando in dote centimetri, fisicità e tanta esperienza.

Benvenuto in bianco-rosso-blu Luigi!

Ufficio Stampa Bmr Basket 2000 Scandiano