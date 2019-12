C SILVER – Malore in campo, ci ha lasciato Alessio Allegri

Una brutta notizia scuote il basket minors. Si è spento nella giornata di ieri Alessio Allegri, volto noto delle minors lombarde. Allegri, capitano di Garbagnate, ha accusato un malore in campo Domenica pomeriggio nella gara di C Silver tra tra Osl Garbagnate e La Torre di Torre Boldone. L’episodio è avvenuto improvvisamente, Alessio ha cercato di alzare il braccio e poi si è accasciato prima di essere portato all’ospedale Sacco di Milano. Sembrava essersi ripreso in un primo momento ma nel tardo pomeriggio di ieri il cuore ha cessato di battere.