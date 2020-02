C SILVER UFFICIALE – Dopo otto anni Manuel Carrizo riabbraccia Ferentino

La società Basket Ferentino comunica di aver raggiunto un accordo con l’atleta Manuel Carrizo che entra così a far parte del roster gigliato a disposizione di Coach De Cesaris.

Un gradito ritorno quello dell’ala argentina ormai ferentinate di adozione che infatti torna ad indossare la maglia amaranto che lasciò otto anni fa.

Dopo la vittoria del campionato che portò il Basket Ferentino in serie A2, le strade con il talento argentino si divisero anche se il giocatore ha sempre continuato a vivere a Ferentino con la sua famiglia.

Ora il Basket Ferentino potrà contare di nuovo sulle prestazioni di Manuel grazie soprattutto alla ferma volontà del giocatore di tornare a giocare a Ferentino.

Queste le prime parole del neo acquisto che non nasconde il proprio entusiasmo con cui si prepara a tornare a vestire la storica maglia gigliata:

“Sono felicissimo di avere la possibilità di tornare a giocare per la squadra della mia città. Per me è un sogno poter vestire ancora questa maglia e poter lavorare per far crescere ancora questa società.

E’ una scelta importante per me, un cerchio che si chiude quindi è soprattutto una scelta di cuore”.​

A Manuel Carrizo un caloroso in bocca al lupo ed un ringraziamento per l’attaccamento dimostrato alla nostra Società in questa scelta. Bentornato a casa Manuel!

FONTE: Uff. Stampa Basket Ferentino