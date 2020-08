SERIE B UFFICIALE – Catanzaro,colpo al centro, preso Tomasello

Daniele Tomasello è la quarta ufficialità della campagna acquisti targata Mastria Sport Academy per la stagione 20/21 – scrive la nota del club.

Il classe ‘93, che ha alle spalle tanti anni di esperienza nel campionato di serie B, potrà contare sulla sua conoscenza del torneo e sulle sue doti atletiche e tecniche per portare più in alto possibile la Mastria: “Sono un giocatore fisico ed energico, questa è la mia nona stagione in categoria e credo di poter aiutare i più giovani ad affrontare un girone per niente facile come il nostro”.

Il romano inizia il suo percorso a casa, con la maglia dell’Eurobasket, nella stagione 13/14 per poi avere l’occasione di giocare in A2 con la prestigiosa divisa di Brescia. Nel 2015 torna all’Eurobasket e successivamente passa da Teramo e Giulianova prima di vestire la casacca di Bisceglie. In terra pugliese condivide lo spogliatoio con Antonio Smorto (anche lui nuovo acquisto Mastria) e corona l’ottimo campionato con la partecipazione ai play-off.

“Con Antonio mi sono trovato bene ma servirà che tutto il gruppo sia unito. Sarà necessario trovare la chimica giusta per affrontare le difficoltà del campionato che, conoscendolo bene, posso dire sarà arduo dall’inizio alla fine”.

Il pivot è stato protagonista nella passata stagione a Pozzuoli dove grazie a 9.6 PPP e 9.3 RPP si è confermato uno dei lunghi più affidabili dell’intera serie B.

Proprio queste sue prestazioni hanno portato Daniele ad essere uno dei pezzi più ambiti sul mercato fino a quando non ha raggiunto l’accordo con l’Academy: “Il forte interesse del coach e della società unita alla voglia di fare bene con un roster composto da tanti giocatori giovani e ambiziosi mi ha portato a scegliere il progetto Mastria. Penso che l’unione del gruppo sarà fondamentale e non vedo l’ora di iniziare e conoscere i miei nuovi compagni e lo staff”.