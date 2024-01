Coppa Italia B Nazionale, gli accoppiamenti ed il tabellone

Questi gli abbinamenti delle semifinali, in programma sabato 16 marzo, per la Final Four della Coppa Italia LNP Old Wild West Serie B Nazionale 2024 (16-17 marzo, a Roma, Palazzetto dello Sport).A qualificarsi le prime due classificate dei due gironi di Serie B Nazionale al termine del girone di andata.



Il calendario definitivo della Final Four con gli orari di gioco verrà reso noto prossimamente.



Si allega tabellone con gli accoppiamenti.

FABO HERONS MONTECATINI (1 A) – LIOFILCHEM ROSETO (2 B)

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA (1 B) – AKERN LIBERTAS LIVORNO (2 A)

Guido Cappella

Area Comunicazione

Lega Nazionale Pallacanestro