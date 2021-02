Coppa Italia serie B, ecco date e formula

La Coppa Italia è organizzata da Lega Nazionale Pallacanestro, in collaborazione con Settore Agonistico FIP, e per questo anno sportivo 2020/2021 si svolgerà in un’unica fase finale nel weekend 2-3-4 aprile 2021.

Alla Final Eight per la Serie B parteciperanno 8 squadre: le prime classificate di ogni sottogirone A1-A2-B1-B2-C1-C2-D1-D2.

La formula con cui si scontreranno le 8 squadre partecipanti è la seguente:

1° A1 vs 1° D1

1° C1 vs 1° B1

1° A2 vs 1° D2

1° C2 vs 1° B2

Le seconde e terze classificate dei citati sottogironi sono considerate riserve con obbligo di partecipazione, in caso di una mancata partecipazione a causa di problematiche COVID sostituendo la squadra mancante del proprio girone.

