Coppa Italia Serie B Old Wild West 2023 – Definiti gli abbinamenti dei quarti di finale

Questi gli abbinamenti dei quarti di finale della Coppa Italia Serie B Old Wild West 2023.A qualificarsi per i quarti le prime due classificate dei quattro gironi di Serie B al termine del girone di andata.

I quarti sono in programma mercoledì 25 e giovedì 26 gennaio, in gara unica in casa delle prime classificate di ogni raggruppamento.

Il calendario definitivo dei quarti con date e orari di gioco verrà reso noto prossimamente.

Le vincenti dei quarti accederanno alla Final Four (11-12 marzo, in sede da definire).

Si allega tabellone con gli accoppiamenti.

ELACHEM VIGEVANO 1955 (1 A) – RUCKER SAN VENDEMIANO (2 B)

AGRIBERTOCCHI ORZINUOVI (1 B) – MAURELLI GROUP LIBERTAS LIVORNO (2 A)

REAL SEBASTIANI RIETI (1 C) – LUISS ROMA (2 D)

TECNOSWITCH RUVO DI PUGLIA (1 D) – BLACKS FAENZA (2 C)

